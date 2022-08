Le sport aide les enfants à développer du courage et de la détermination

L'ESSENTIEL Pour bénéficier des bienfaits d’une pratique sportive, les enfants doivent persévérer et faire de l’exercice continuellement.

"L'abandon pourrait refléter un manque de persévérance, qui est une composante essentielle du courage", selon les chercheurs.

Les adultes qui ont fait du sport durant leur enfance se sont rendus compte que cette expérience les avait aidés à améliorer leur éthique de travail.

Faire du sport pendant notre enfance permet de développer du "cran", ce qui peut nous rendre plus déterminés plus tard dans la vie et nous aider à surmonter les difficultés rencontrées à l'âge adulte. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs de l'université d’État de l’Ohio (États-Unis) dans des travaux parus dans la revue Leisure Sciences.

Explorer les liens entre la pratique du sport et le courage

"Le cran est la combinaison de la persévérance et de la passion qui aide les gens à atteindre leurs objectifs à long terme. La pratique d'un sport est une forme de loisir à but précis qui peut conduire au développement du courage", ont indiqué les scientifiques. Dans le cadre de leur étude, ils ont analysé la participation à une activité sportive au cours de la vie et son implication dans le développement du courage des adultes.

Pour les besoins des recherches, l’équipe a utilisé les données de l'enquête de la National Sports and Society Survey (NSASS). Cette dernière portait sur 3.993 adultes américains. D’après les auteurs, le courage a été mesuré en demandant aux volontaires de noter, sur une échelle de 1 à 5, huit affirmations, par exemple "je n'abandonne jamais" ou "je suis un travailleur acharné". Aucune de ces affirmations n'était directement liée au sport.

Des niveaux de courage plus élevés chez les sportifs

Selon les résultats, une participation sportive plus soutenue durant l'enfance et à l'âge adulte conduit à des niveaux plus élevés de courage chez les participants. L’étude a montré que 34 % des personnes ayant fait du sport durant leur jeunesse étaient plus courageuses, contre 23 % des adultes qui n'ont pas pratiqué une activité sportive. D’après les chercheurs, 25 % des adultes qui n'ont jamais fait de sport ont obtenu un score faible sur l'échelle de la détermination.

"Les résultats suggèrent que les leçons apprises par les enfants grâce au sport peuvent avoir un impact positif sur leur vie longtemps après qu'ils aient grandi. Les enfants qui pratiquent un sport apprennent ce que c'est que de lutter, tout en acquérant de nouvelles compétences, en relevant des défis et en rebondissant après un échec pour réessayer. Le courage qu'ils développent en faisant du sport peut les aider pour le reste de leur vie", a déclaré Emily Nothnagle, auteure principale des travaux, dans un communiqué.