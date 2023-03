Obésité infantile : l’adiposité augmente les risques de diabète

L'ESSENTIEL Selon une étude de 2018, il existe 5 types de diabète, et non pas seulement 2.

Des travaux de l'institut Karolinska montrent que l'obésité infantile augmente les risques de développer 4 des 5 types de diabète identifiés à l’âge adulte.

Les chercheurs appellent à prendre des mesures pour lutter contre l'obésité chez les enfants.

En 2018, des travaux ont révélé qu’il n’y avait pas 2 types de diabète, mais plus tôt cinq : le diabète auto-immun sévère de l’adulte (qui comprend le diabète de type 1 et le diabète auto-immun latent chez l'adulte [LADA]) puis 4 sous-types de diabète de type 2 (diabète insulino-déficient sévère ou SIDD, diabète insulino-résistant sévère ou SIRD, diabète léger lié à l’obésité ou MOD et diabète léger lié à l’âge ou MARD). Une nouvelle étude de l'institut Karolinska (Suède) montre que l’obésité pendant l’enfance augmente les risques de développer 4 de ces 5 sous-types à l'âge adulte.

Une adiposité importante à l’enfance liée à 4 sous-types de diabète

Désireux de mieux discerner les liens entre une adiposité élevée chez les enfants et les risques de souffrir d’un diabète plus tard, les auteurs ont repris les données de la UK Biobank. Cette dernière contient des données génétiques ainsi que des précisions sur la corpulence à l'âge de 10 ans de 453.169 participants européens. Les chercheurs ont en particulier analysé les liens entre plus de 200 mutations génétiques associées au poids de l'enfant et celles du diabète auto-immun latent chez l'adulte (LADA) et également des autres types de diabète.

Ils ont découvert que des niveaux élevés d'adiposité chez les enfants étaient liés à un risque accru de 62 % de LADA à l’âge adulte, à un doublement du risque de SIDD, un quasi-triplement du risque de SIRD et un risque multiplié par 7 de MOD. Le seul sous-type de diabète ne montrant aucune association avec l'obésité infantile était le diabète léger lié à l’âge (MARD).

"L'adiposité infantile est un facteur de risque pour quatre des cinq sous-types de diabète récemment identifiés", estiment les chercheurs dans leur communiqué.

Diabète : il faut prévenir l’obésité chez les enfants

Les auteurs de l’étude, parue dans la revue Diabetologia fin février, indiquent avoir pu identifier des mécanismes potentiellement différents reliant l'adiposité infantile aux sous-types de diabète.

"Le lien entre la corpulence de l'enfant et le SIRD ou le MOD est attendu, compte tenu des effets indésirables de l'adiposité sur la sensibilité à l'insuline. Fait intéressant, les enfants ayant des niveaux d'adiposité plus élevés avaient également des risques plus élevés de LADA et de SIDD, qui sont tous deux caractérisés par une carence en insuline. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que l'altération de la sécrétion d'insuline est affectée conjointement par l'excès de graisse autour du pancréas et la résistance à l'insuline", expliquent-ils.

"L'obésité infantile semble être un facteur de risque pour pratiquement tous les types de diabète chez l'adulte, à l'exception du diabète léger lié à l'âge. Cela souligne l'importance de prévenir l'obésité chez les enfants", concluent les chercheurs.