Diabète : manger des fruits et légumes de cette couleur réduit vos risques

L'ESSENTIEL Les anthocyanes, pigments qui donnent une couleur rouge, violette ou bleue aux fruits et légumes, réduisent les risques de diabète de type 2.

Les anthocyanes acylées sont les plus efficaces.

On en trouve dans les pommes de terre violettes, les patates douces violettes, les radis, les carottes violettes et les choux rouges par exemple.

Les myrtilles, le chou rouge, le cassis, les pommes de terre violettes, les radis, les framboises… Leur couleur n’est pas seulement jolie. Elle est aussi bénéfique pour la santé. Les anthocyanes qui leur donnent cette teinte allant du rouge au violet peut réduire les risques de diabète de type 2 en agissant sur le microbiote intestinal et l’inflammation, selon une étude menée par l’université de Turku (Finlande) et publiée dans Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Diabète de type 2 : les anthocyanes acylées sont les plus bénéfiques

En étudiant les pigments rouges, violets et bleus présents dans les fruits et les légumes, les chercheurs ont remarqué que les personnes qui en consommaient beaucoup avaient un risque plus faible de développer un diabète de type 2. Par ailleurs, l'effet bénéfique des anthocyanes est accru si l'anthocyanine est acylée, c’est-à-dire qu’un groupe acyle est ajouté aux fractions de sucre du colorant.

On les trouve surtout dans les pommes de terre violettes, les patates douces violettes, les radis, les carottes violettes et les choux rouges. "Le génotype de la plante définit le type d'anthocyanes qu'elle produit. En général, les légumes violets contiennent de nombreuses anthocyanes acylées. De plus, les pommes de terre violettes, en particulier la variété finlandaise appelée 'Synkeä Sakari', sont riches en anthocyanes acylés", explique le chercheur Kang Chen de l'université de Turku.

Anthocyanes acylées et diabète : comment cela fonctionne ?

"Les anthocyanes acylées sont mal absorbées lors de la digestion, mais elles ont des propriétés probiotiques et réduisent le risque de diabète plus efficacement que les anthocyanes non acylées (présents dans les myrtilles et les mûres, NDLR)", précisent les auteurs de leur communiqué paru en février 2023.

Selon les chercheurs, les anthocyanes acylées ont aussi la capacité d’améliorer la barrière intestinale qui permet l'absorption des nutriments nécessaires. "De plus, les anthocyanes acylées maintiennent l'homéostasie du microbiote intestinal, suppriment les voies pro-inflammatoires et modulent les métabolismes du glucose et des lipides", précisent les scientifiques dans leur étude. Ce sont ces éléments qui donneraient leurs effets anti-diabétiques aux pigments. "Les dernières recherches ont montré que les anthocyanes acylées et non acylées peuvent avoir un impact différent sur le diabète de type 2", résume Kang Chen.