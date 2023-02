Diabète : être marié aide à maintenir une glycémie basse

L'ESSENTIEL L’HbA1c est un marqueur du risque de complications du diabète à long terme. Évalué grâce un dosage sanguin, ce taux permet d'évaluer l’équilibre glycémique sur trois mois.

Le diabète est considéré comme équilibré si le taux d’HbA1c est inférieur ou égal à 7 %. S’il est supérieur, les risques de complications augmentent.

Maintenir une glycémie entre 0,70g/l et 1,10g/l est nécessaire pour éviter de développer un diabète de type 2 et d'autres problèmes de santé. L’un des moyens de conserver un taux de sucre dans le sang dans la norme est d’être marié, selon une étude parue dans BMJ Open Diabetes Research & Care parue en février 2023. Et les disputes, les tensions et les rancœurs ne semblent pas gommer cet effet bénéfique.

Vivre à deux protègerait du diabète

Pour vérifier s'il existait un lien entre l'état matrimonial et les niveaux glycémiques chez les seniors, l’équipe de chercheurs luxembourgeois et canadiens a repris les données de l'étude longitudinale anglaise sur le vieillissement (ELSA). Cette dernière a réuni des personnes âgées de 50 ans et plus ainsi que leurs partenaires, qui vivent en Angleterre. Les volontaires étaient suivis tous les deux ans. Les scientifiques ont ainsi analysé les dossiers médicaux de 3.335 adultes âgés de 50 à 89 ans sans diabète préalablement diagnostiqué.

Des échantillons de sang ont été prélevés aux volontaires pour mesurer leur taux de l'hémoglobine glyquée (ou HbA1c, glycémie moyenne des 3 derniers mois) lors des entretiens des phases de recherche 2 (2004-05), 4 (2008-09) et 6 (2012-13).

76 % des participants étaient mariés ou en couple en 2004-05. L'analyse des données au fil du temps a montré que les personnes qui ont vécu des transitions conjugales (par exemple, un divorce) ont connu des changements importants dans leurs taux d'HbA1c et leurs risques de prédiabète.

Glycémie : un effet bénéfique même si le couple se dispute

Lors de la consultation avec l’infirmière, les seniors devaient aussi indiquer s’ils avaient un partenaire ainsi que le niveau de tension et de soutien au sein du couple. Les chercheurs ont découvert que la qualité de la relation n’apporte pas de différence significative dans les niveaux moyens de glycémie. Ainsi, le fait que le couple soit harmonieux ou au bord de la séparation semble moins important que d’être ensemble.

L’équipe reconnaît que leur étude présente certaines limites. En premier lieu, la moitié des volontaires qui ont participé aux entretiens de la phase 2 ne sont pas revenus aux suivantes. Toutefois, elle estime : "Dans l'ensemble, nos résultats suggèrent que les relations conjugales ou de cohabitation étaient inversement liées aux niveaux d'HbA1c, quelles que soient les dimensions de soutien ou de tension du conjoint. De même, ces relations paraissaient avoir un effet protecteur contre les niveaux d'HbA1c au-dessus du seuil de pré-diabète."

Les chercheurs expliquent dans leur communiqué : "Un soutien accru aux personnes âgées qui vivent la perte d'une relation conjugale ou de cohabitation à la suite d'un divorce ou d'un deuil, ainsi que le démantèlement des stéréotypes négatifs entourant les relations amoureuses plus tard dans la vie, peuvent être des points de départ pour aborder les risques pour la santé, plus particulièrement la détérioration de la régulation de la glycémie, associée aux transitions conjugales chez les seniors."