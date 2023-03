Ostéosarcome : une protéine dérivée de l'os peut aider à combattre la tumeur

L'ESSENTIEL Une protéine osseuse, appelée Spp24, permettrait de lutter contre l'ostéosarcome.

Celle-ci inhibe la prolifération et le caractère invasif des cellules tumorales d'ostéosarcome et favorise leur mort.

À terme, cette découverte pourrait permettre de mettre au point de nouveaux traitements contre l'ostéosarcome.

Environ 100 à 150 nouveaux patients sont touchés par l’ostéosarcome chaque année en France, selon le centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy. Il s’agit de la plus fréquente des tumeurs malignes osseuses ou cancers osseux - c’est-à-dire des tumeurs prenant naissance dans l’os - chez les adolescents et les jeunes adultes. En effet, 70 % des cas d’ostéosarcomes touchent des patients âgés de 10 à 25 ans.

Bientôt un traitement contre l’ostéosarcome, un cancer qui touche les plus jeunes

Le traitement initial de l’ostéosarcome non métastatique, c’est-à-dire lorsque les tumeurs restent localisées dans la zone où elles ont émergées, comprend trois phases : la chimiothérapie préopératoire, la chirurgie qui vise à enlever toute la portion de l’os malade initialement et, enfin, la chimiothérapie post-opératoire.

L’ostéosarcome métastatique est la forme la plus grave de cette maladie, car cela signifie que les cellules cancéreuses se sont détachées de la tumeur primitive et ont migré dans une autre partie du corps. Dans ce cas, le traitement est le même que pour l’ostéosarcome non métastatique mais avec, en complément, soit l’ablation chirurgicale des zones métastatiques, soit de la radiothérapie. Néanmoins, cette dernière option n’est pas toujours possible car parfois les régions touchées sont proches des organes vitaux.

Une protéine osseuse tue les cellules tumorales de l'ostéosarcome

Des chercheurs ont peut-être trouvé un nouveau traitement pour l'ostéosarcome : une protéine dérivée de l’os, appelée "Spp24", pour "Secreted phosphoprotein 24 kD" en anglais. Lors de leurs expériences, les scientifiques ont découvert que Spp24 a deux principales actions. La première est que cette protéine inhibe la prolifération et le caractère invasif des cellules tumorales de l'ostéosarcome, la seconde est qu’elle favorise leur mort.

Dans le détail, Spp24 se lie à et neutralise une autre protéine présente dans le corps qui, elle, favorise le développement et la croissance des tumeurs. “Comme beaucoup d'autres protéines (...), plus nous examinons la fonction de Spp24, plus nous découvrons des rôles surprenants, même si la fonction principale de Spp24 reste incertaine”, explique Haijun Tian, MD, PhD, l’un des auteurs, dans un communiqué.

Une découverte qui pourrait, à terme, permettre de mettre au point de futurs traitements pour l’ostéosarcome, un cancer encore très dangereux. En effet, dans 10 à 20 % des cas, des métastases sont présentes dès le diagnostic, selon le centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy. Ces métastases se situent pour 85 à 90 % d’entre elles dans les poumons.