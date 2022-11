Quel est le meilleur sport pour renforcer les os de vos enfants ?

L'ESSENTIEL Pratiquer une activité sportive intense au moins 120 minutes par semaine s'avère bénéfique pour la masse osseuse des enfants, selon une étude danoise de 2018.

Les os sont particulièrement réactifs à l’activité physique qui favorise leur solidité.

Selon le ministère des Sports, les enfants et les jeunes âgés de 5 à 17 ans devraient faire au moins 60 minutes d’activité physique par jour d’intensité modérée à soutenue.

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Medicine & Science in Sports & Exercise, les jeunes qui pratiquent des sports qui les obligent à se déplacer dans différentes directions, comme le basket-ball ou le football, au lieu de sports comme la course en piste, construisent des os plus solides, ce qui diminue leur risque de blessure osseuse à l'âge adulte.

Pratiquer ces sports permet d'avoir des os 10 à 20 % plus solides

Les résultats correspondent aux recommandations selon lesquelles les enfants devraient pratiquer une variété de sports dits "multidirectionnels" (où l’on se déplace dans différentes directions) et attendre qu'ils soient plus âgés avant de se concentrer sur un seul sport dans lequel ils souhaitent se perfectionner. En adoptant ces recommandations, ils sont plus susceptibles d'avoir une meilleure structure osseuse.

"Il existe un préjugé répandu selon lequel les enfants doivent se spécialiser dans un seul sport pour réussir à des niveaux supérieurs. Cependant, des données récentes indiquent que les athlètes qui se spécialisent à un jeune âge courent un plus grand risque de blessure et sont moins susceptibles de progresser vers des niveaux de compétition plus élevés", déclare Stuart Warden, professeur chancelier à l’université de l'Indiana et principal auteur de l’étude, dans un communiqué.

Grâce à une imagerie à haute résolution, lui et son équipe ont découvert que les jeunes athlètes qui pratiquent aussi bien les sports multidirectionnels que la course à pied ont des os 10 à 20 % plus solides que ceux qui se contentent de courir.

Sport et santé osseuse : le repos aussi est important

Stuart Warden et ses collègues encouragent les coachs sportifs des jeunes ainsi que les parents à retarder leur inscription dans un sport unique pour qu’ils ne se spécialisent pas trop tôt. L'équipe convient que cela pourrait finir par faire plus de mal que de bien, ce qui pourrait rendre difficile pour les enfants et les adolescents de rester en assez bonne santé physique pour des sports plus compétitifs plus tard.

De plus, ils croient fermement que tous les athlètes, quel que soit le sport pratiqué, devraient donner la priorité au repos pour maintenir la solidité des os et des performances optimales.