L'activité physique intense et régulière à l'école améliore la santé osseuse des enfants

Pratiquer une activité sportive intense au moins 120 minutes par semaine s'avère bénéfique pour la masse osseuse des enfants, selon les conclusions d'une nouvelle étude danoise publiée dans le British Journal of Sports Medicine. Les chercheurs ont observé la santé musculaire et osseuse de 295 écoliers âgées de 8 à 10 ans et scolarisés dans les villes de Frederikssund et de Copenhague (Danemark), au cours d'une année scolaire entière.

Des élèves ont participé au "FIT FIRST", un programme d'éducation sportive qui consiste à proposer des entraînements intensifs plusieurs fois par semaine au sein de l'établissement scolaire. D'autres ont suivi les cours de sport classiques dispensés pendant les heures de classe. Les chercheurs ont réalisé une étude comparative de la masse osseuse et musculaire des enfants qui ont suivi le "FIT FIRST" à celle des autres enfants.

Une étude comparative

Dirigée par Peter Krustrup, professeur dans une université du sud du Danemark, (SDU) le "FIT FIRST" inclut diverses sortes d'entraînement, dont des jeux de ballon (handball, volleyball, basket) et des exercices de gymnastique destinés à renforcer les muscles. "La force musculaire a augmenté de 10% et l'équilibre a été amélioré de 15% tandis que la densité osseuse des enfants qui ont suivi le programme a augmenté de 45%, par rapport à ceux du groupe contrôle", souligne le Pr Krustrup.

Une solution efficace pour prévenir l'ostéoporose

Pour Malte Nejst Larsen, assistant du Pr Krustrup qui l'a secondé dans ses recherches, la pratique intensive et régulière de ces types d'exercices pourrait représenter une étape importante dans la prévention de l'ostéoporose, maladie osseuse qui survient généralement à un âge plus avancé. "Notre étude montre que la densité osseuse dans le groupe de jeu de balle a augmenté de 7% dans les jambes et de 3% dans l'ensemble du corps, ce qui donne un réel coup de fouet à la santé osseuse", précise ce dernier.



Chez les enfants, la densité osseuse est un paramètre de santé très important qu'il ne faut surtout pas négliger. En effet, un tiers du squelette se forme au cours de cette période. La croissance osseuse varie selon les sexes : chez les filles, elle intervient généralement entre 6 et 10 ans, tandis qu'elle se développe plus tardivement chez les garçons (entre 12 et 16 ans).

Quelles sont les caractéristiques de l'ostéoporose ?

L’ostéoporose est une maladie qui se traduit par une diminution de la masse de l'os et une détérioration de son architecture interne rendent le squelette plus fragile et augmentent le risque de fractures. Longtemps considérée comme une maladie de femmes, l'ostéoporose présente également un problème important pour les hommes âgés où le nombre de fractures vertébrales est similaire chez les femmes et chez les hommes âgés de plus de 50 ans.

Les hommes âgés comptent pour près de 30 % des fractures de la hanche et sont plus à risque d’en mourir que les femmes. Ils possèdent cependant une densité osseuse supérieure et ne subissent pas une perte accélérée de masse osseuse comme lors de la ménopause ce qui explique que la maladie est plus tardive et moins fréquente que chez les femmes. De plus, leur espérance de vie est plus courte et ils tombent moins souvent que les femmes âgées.