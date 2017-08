Revue de littérature

Faire du sport en club améliore la santé mentale

Pratiquer du sport en club permettrait d’améliorer le bien-être général et la santé mentale, selon une revue de littérature.

Des vertus multiples du club de sport. Une revue de littérature confirme l’idée selon laquelle pratiquer du sport en club n’apporte pas seulement des bénéfices sur le plan physiologique, mais aussi sur le bien-être et la santé mentale. La revue de littérature, menée par des chercheurs de l’université de Vienne sur 1685 études, sera présentée le 22 août lors d’une session à l’European Forum Alpbach qui se tient en Autriche.

Ces travaux visent à évaluer les effets réels du sport en club sur la santé mentale. Plusieurs conclusions ont pu être tirées à l’issue de l’examen des différentes études passées en revue.





Intégration sociale, satisfaction...

D’abord, le fait d’être un membre actif d’un club de sport au cours de l’adolescence facilite l’intégration d’une personne dans la société et « incite les jeunes à ne pas prendre le mauvais chemin », écrivent les auteurs. Ces jeunes sportifs ont une confiance accrue en eux-mêmes, « particulièrement dans le cas des filles ».

Appartenir à un club de sport a un effet positif sur le bien-être général et la santé mentale, notamment sur le sentiment de « vitalité » et de satisfaction. « Ces effets sont beaucoup plus marqués que ceux résultant d’une activité sportive individuelle », expliquent les auteurs.

Les bénéfices du sport en club ont été observés chez toutes les catégories d’âge et de genre. De récents travaux ont ainsi suggéré que ces activités pourraient prévenir le développement de la démence. « Les contacts sociaux vous maintiennent en état de dynamisme, parce qu’il s’agit de répondre à votre homologue. Cela améliore les facultés cognitives ».