Alcool : voici pourquoi vous buvez plus quand vous êtes heureux

L'ESSENTIEL Dans une étude, les personnes interrogées étaient entre 6 % et 28 % plus enclines à boire plus d’alcool les jours où elles étaient de bonne humeur.

Le fait de penser aux expériences positives que nous sommes sur le point de vivre peut accroître notre motivation à boire davantage de boissons alcoolisées.

L’humeur positive serait aussi impliquée dans la consommation de nicotine, les jeux d'argent et la dépendance à la pornographie.

"Malgré deux décennies de recherche, on ne sait toujours pas si les gens boivent plus d’alcool les jours où ils éprouvent des émotions négatives ou positives plus importantes", ont indiqué deux scientifiques des universités de Manchester et de Bolton (Royaume-Uni). Pour en avoir le cœur net, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Psychological Bulletin.

Alcool : les personnes en consomment plus les jours où elles sont de bonne humeur

Dans le cadre des travaux, ils ont passé en revue 69 cohortes, portant sur 12.394 adultes au total, menées aux États-Unis, au Canada, en France et en Australie. Ces dernières ont toutes utilisé des enquêtes pour évaluer l'humeur et les niveaux de consommation d'alcool des participants. Selon les résultats, les volontaires "sont plus susceptibles de boire et de boire beaucoup les jours où elles éprouvent des émotions positives." Dans le détail, les participants étaient entre 6 % et 28 % plus enclins à consommer des boissons alcoolisées les jours où ils étaient de bonne humeur, et entre 17 % et 23 % plus susceptibles de boire plus de quatre ou cinq verres en l'espace de quelques heures ces jours-là.

Se souvenir d'expériences positives augmente l'envie de boire de l’alcool

Dans une publication de The Conversation, les chercheurs indiquent que la consommation d'alcool est associée à un processus appelé "pensée désirante". "Il s'agit d'un mode de pensée qui vise à anticiper les résultats positifs de certaines expériences, sur la base des associations que nous avons avec cette expérience", ont-ils expliqué. En clair, avant de boire, les personnes avaient des attentes basées sur des expériences passées, telles que le goût de l'alcool, la sensation d'ivresse ou l'idée que l'alcool nous rendra plus intéressants. "Il se peut également que nous ayons des souvenirs positifs des autres fois où nous avons bu. Si c'est le cas, la prochaine fois que nous penserons à prendre un verre, nous pourrons immédiatement l'envisager sous un jour positif."

L’humeur positive impliquée dans des comportements liés à la dépendance

D’après les auteurs, l’humeur positive joue un rôle dans notre envie de boire davantage d’alcool. Elle serait aussi impliquée dans d'autres comportements liés à la dépendance, tels que la consommation de nicotine, les jeux d'argent et la dépendance à la pornographie. "Cela nous indique que l'humeur positive n'est peut-être pas la voie vers un corps et un esprit sains, comme nous pourrions le croire. Ce qui est important, c'est la capacité de faire preuve de souplesse dans notre façon de penser et de nous comporter face aux humeurs positives et négatives, et en particulier de savoir que nous pouvons toujours choisir notre comportement, indépendamment de nos schémas de pensée", ont précisé les chercheurs.