Alcool : pourquoi il ne faut pas en boire durant l’allaitement

L'ESSENTIEL Les souriceaux exposés à l’alcool étaient plus petits physiquement et présentaient un cerveau moins volumineux.

L’alcool pourrait empêcher l’intestin d’absorber efficacement les nutriments.

Les jeunes souris étaient aussi hyperactives et avaient du mal à gérer leur stress.

On le sait : il est déconseillé de consommer des boissons alcoolisées pendant la grossesse, car cela peut entraîner diverses complications chez le nouveau-né. La forme la plus grave est le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF). Il se caractérise par une malformation du crâne et du visage, un retard de croissance ainsi que des problèmes d’apprentissage, de mémoire et d’attention.

Mais quelles sont les conséquences de la consommation d'alcool durant l’allaitement ? C’est la question que se sont posés des chercheurs de l’université de Californie à Riverside (États-Unis). Pour y répondre, ils ont décidé de mener une étude, parue dans la revue Frontiers in Neuroscience, sur des souris. Les scientifiques ont exposé des jeunes souris à de l’éthanol durant les 20 jours qui suivaient leur naissance, une période équivalente à la petite enfance chez les êtres humains.

Allaitement : l’alcool nuit à l’absorption des nutriments par le système digestif

Par rapport aux souriceaux "témoins", les jeunes animaux ayant été exposés à de l’éthanol présentaient un poids plus faible et un cerveau moins volumineux. Une diminution de la longueur du néocortex a également été observée au moment du sevrage et jusqu'au début de la puberté. D’après Kelly Huffman, auteure des travaux, la réduction du poids et de la taille du cerveau peut s'expliquer par l'incapacité de l'intestin à absorber efficacement les nutriments lorsque l'alcool est ingéré par le biais du lait maternel. "Une diminution de la synthèse des protéines dans l'intestin grêle peut bloquer l'absorption des micro- et macronutriments."

Une hyperactivité et des difficultés à gérer le stress à cause de l’alcool ingéré

En ce qui concerne le développement comportemental des souris, les tests effectués ont révélé que les rongeurs ayant été exposés à l’alcool durant les premiers jours de vie adoptaient un comportement plus risqué, étaient hyperactifs et présentaient une régulation anormale du stress. "Les femmes devraient donc s'abstenir de consommer de l'alcool pendant l'allaitement jusqu'à ce que des recherches plus approfondies puissent mieux guider les recommandations des pratiques maternelles durant la petite enfance", a déclaré Kelly Huffman, dans un communiqué.