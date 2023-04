Allaitement : que sait-on sur l’efficacité des biscuits de lactation ?

L'ESSENTIEL Les biscuits de lactation contiennent des aliments et des plantes "galactogènes", c’est-à-dire qu’ils favorisent la production de lait.

Ces produits, qui "peuvent donner de faux espoirs et entraîner des coûts financiers inutiles", n’ont pas d'effet significatif sur la quantité de lait réellement produite ou perçue.

Ils renferment beaucoup de calories et de sucres.

Adopter une position efficace, donner le sein le plus souvent possible, proposer les deux seins à chaque tétée… Plusieurs méthodes permettent d’augmenter la lactation. Certaines mamans misent sur la consommation de tisanes pour favoriser la production de lait maternel. D’autres femmes allaitantes se tournent vers des biscuits de lactation, qui contiennent des aliments et des plantes "galactogènes", tels que le fenouil, le cumin, des flocons d’avoine, la levure de bière, des graines de lin ou encore le fenugrec. Problème : "leur efficacité reste inconnue", signalent des chercheurs de l’université de Georgia Southern. Pour en avoir le cœur net, ils ont réalisé une étude parue dans la revue The American Journal of Clinical Nutrition.

176 parents allaitant exclusivement leur enfant ont été suivis durant un mois

Dans le cadre de ces travaux, l’équipe a suivi 176 parents, âgés de 18 à 45 ans, allaitant exclusivement leur bébé de deux mois, qui est né à terme et en bonne santé. Pendant un mois, les participants ont dû manger quotidiennement 56,7 g soit de biscuits de lactation, soit de gâteaux classiques qui n’ont pas été élaborés pour augmenter la lactation. Lors d'une enquête hebdomadaire, les parents ont indiqué la quantité de lait qu'ils ont produite après avoir utilisé un tire-lait. Les données ont été analysées par les scientifiques et par un statisticien.

Biscuits de lactation : aucun effet significatif sur la production de lait maternel

Selon les résultats, la consommation de biscuits de lactation n'avait pas d'effet significatif sur la quantité de lait réellement produite ou perçue. Les auteurs indiquent que les consommateurs devraient être prudents lorsqu'ils considèrent l'effet potentiel de ces produits. "Les recommandations de consommer des biscuits de lactation pour augmenter la production de lait peuvent donner de faux espoirs et entraîner des coûts financiers inutiles à un moment où l'on est vulnérable", peut-on lire dans les conclusions des travaux.

Les biscuits de lactation contiennent des sucres ajoutés et des graisses saturées

Les scientifiques alertent également sur le fait que ces biscuits de lactation peuvent contenir beaucoup de calories et de sucres, ce qui pourrait affecter les efforts de perte de poids après la grossesse et les problèmes de santé qui en découlent. "Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre quels sont les aliments et les nutriments qui peuvent le mieux contribuer à augmenter la production de lait dans diverses populations", a déclaré Ana M. Palacios, auteur de l’étude, dans un communiqué.