Alcool : une consommation excessive est liée à la présence de graisse autour des organes

L'ESSENTIEL Une forte consommation d'alcool et une consommation excessive d'alcool étaient associées à un taux de graisse plus élevé autour du cœur.

Le fait de boire du vin semblait être moins lié à une hausse de la graisse péricardique, potentiellement en raison des bienfaits de ses polyphénols.

Le lien entre la consommation d'alcool et la graisse ectopique avait pris la forme d'un J, une façon courante de visualiser l'augmentation marquée des risques pour la santé liés à la consommation d'alcool.

"Le lien entre la consommation d'alcool et la répartition de la graisse ectopique (soit de la graisse qui s'accumule à un endroit du corps où elle n'a pas sa place), deux facteurs connus de maladies cardiovasculaires, reste peu étudié", ont indiqué des chercheurs du Wake Forest University School of Medicine (États-Unis). C’est pourquoi ils ont mené une étude publiée dans la revue Journal of the American Heart Association.

Des tomodensitométries pour "mieux comprendre comment la graisse est répartie dans le corps"

Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont utilisé une cohorte portant sur 6.756 personnes âgées de 45 à 84 ans. Ils ont classé leur consommation d’alcool : les personnes qui n’en ont jamais bu, les anciens buveurs, les adultes qui consomment moins d'une boisson alcoolisée par jour, ceux buvant une à deux boissons alcoolisées par jour, les gros consommateurs (plus de deux boissons alcoolisées par jour) et les buveurs excessifs (cinq boissons alcoolisées ou plus au cours d'une même journée).

Des tomodensitométries ont été effectuées sur un sous-ensemble de participants, ce qui a permis à l'équipe d'analyser les données sur la quantité de graisse qui peut s'accumuler à certains endroits, comme autour du cœur (graisse péricardique) et dans le foie (graisse hépatique). Ces examens "nous permettent de voir plus profondément dans le corps afin de mesurer et de mieux comprendre comment la graisse est répartie dans le corps. La répartition de la graisse corporelle peut expliquer les différences de risque cardiovasculaire au-delà de la mesure traditionnelle de l'obésité telle que l'indice de masse corporelle. Par exemple, nous savons que deux personnes ayant un indice de masse corporelle similaire peuvent présenter des risques cardiovasculaires différents", a expliqué Richard Kazibwe, auteur des recherches, dans un communiqué.

Cœur : un taux de graisse péricardique plus élevé à cause d’une consommation excessive d’alcool

Selon les résultats, une forte consommation d'alcool et une consommation excessive d'alcool, par rapport aux participants qui n'ont jamais bu d'alcool, étaient associées à un taux de graisse péricardique (autour du cœur) plus élevé. Les résultats étaient similaires pour les autres dépôts ectopiques, les associations les plus fortes concernaient le péricarde (un sac élastique composé de deux feuillets qui enveloppe le cœur) et le foie. Les auteurs ont constaté que les niveaux les plus bas de graisse ectopique étaient observés chez les volontaires ayant déclaré une consommation légère ou modérée d’alcool.



Comparée à la bière et aux liqueurs ou spiritueux "durs", la consommation de vin semble moins associée à une augmentation de la graisse péricardique. D’après Richard Kazibwe, cela pourrait s’expliquer par les bienfaits des polyphénols, des composés antioxydants présents dans le vin. "Par ailleurs, d'autres caractéristiques doivent être prises en compte, telles que le régime alimentaire et l'exercice physique. Les buveurs de vin pourraient avoir un meilleur accès aux soins de santé et un mode de vie plus sain que ceux ne consommant pas du vin", a-t-il ajouté.

Les scientifiques ont observé que le lien entre la consommation d'alcool et la graisse ectopique avait pris la forme d'un J, une façon courante de visualiser l'augmentation marquée des risques pour la santé liés à la consommation d'alcool. "Des études supplémentaires sont nécessaires pour clarifier davantage le rôle de la distribution ectopique de graisse dans l’association entre la consommation d'alcool et les maladies cardiovasculaires", a conclu l’équipe.