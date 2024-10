«Donner aux salariés tous les gages d'épanouissement possibles»

L'ESSENTIEL Une loi de 2021 oblige les employeurs à préserver la santé physique et mentale de leurs salariés.

Les problèmes de santé mentale sont à l'origine de la moitié des arrêts de travail de longue durée.

Ce sujet de la santé au travail est devenu un enjeu majeur pour les entreprises.

Le texte de la loi du 2 août 2021 dite "loi santé au travail" est clair : les employeurs sont désormais tenus d’assurer la surveillance de l’état de santé de leurs salariés et de préserver leur santé physique et mentale.

La réalité est pourtant plus sombre. Près de 4 Français sur 10 estiment que leur pratique professionnelle dégrade leur état de santé et la proportion de ceux qui se déclarent en « détresse psychologique » du fait de leur travail est encore plus importante ! Résultat, les troubles de santé mentale représentent aujourd’hui 50% des arrêts de travail de longue durée et cet effet du stress lié à l’activité professionnelle coûterait à lui seul entre 2 et 3 milliards d’euros chaque année.

Déshumanisation des tâches et questions sur le sens du travail

Les causes de ces souffrances psychologiques sont connues : la pression constante qui est devenue la règle dans de nombreuses entreprises soucieuses de leur rentabilité, les évolutions technologiques qui déshumanisent souvent les tâches professionnelles et le questionnement de beaucoup de salariés sur le sens de leur travail.

Une affaire d'éthique pour les entreprises

Sujet de santé publique, sujet économique, la santé mentale au travail est aussi une affaire d’éthique et de responsabilité sociale pour les entreprises. Pour celles-ci, l’investissement dans le bien-être mental de leurs employés ne peut plus être considéré comme un luxe. C’est une nécessité stratégique pour préserver leur compétitivité, faire baisser l’absentéisme et créer un climat de travail plus sain synonyme d’une meilleure efficacité.

"On travaille bien si on donne tous les gages d’épanouissement possible, si on donne aux salariés du sens à leur travail et à leur trajectoire", explique Patrick Gouyou-Beauchamps, président de Values Media, une entreprise de conseil et d’achat média qui emploie une soixantaine de salariés. Et il précise les moyens mis en œuvre dans sa société labellisée RSE pour favoriser cet épanouissement : "la bienveillance, le partage de l’information et la transparence sur la vie de l’entreprise".

Favoriser l'esprit collectif

Très concrètement, cela se traduit par l’implication du management dans le processus de recrutement – "un nouveau collaborateur est épanoui s’il est bien intégré et bien accompagné"-, l’organisation de ce qu’il nomme "des moments festifs" pour favoriser l’esprit collectif et la mise en place d’une politique favorisant la pratique sportive.

Des solutions qui marchent ? En tout cas elles semblent faciliter le quotidien professionnel d’équipes dont le travail comparable à celui des traders des marchés financiers est pourtant souvent générateur d’un stress intense. Et par ailleurs favoriser les performances de son entreprise placée dans les 150 "champions de la croissance en 2024" dans un palmarès réalisé par le groupe Les Echos.

