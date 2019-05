Santé au travail : 40% des employés privilégient le bonheur par rapport au salaire

Une nouvelle enquête de Wrike révèle que 40% des employés occidentaux privilégient le bonheur au travail par rapport au salaire. 1000 salariés ont ici été sondés successivement aux Etats-Unis, au Royaume Uni, en France et en Allemagne sur des sujets relatifs à la culture d’entreprise, à la rémunération et au travail collaboratif.



Quatre personnes interrogées sur dix en moyenne ont déclaré avoir accepté une baisse de salaire pour un nouveau job plus satisfaisant à leurs yeux. 58% des personnes interrogées aux Etats Unis et 54% au Royaume Uni ont fait ce choix, un pourcentage qui n’est que de 32% en France et 29% en Allemagne.

Très productifs

L’étude révèle aussi que bonheur au travail et productivité sont étroitement liés, 91% des employés identifiés comme heureux se déclarant "très productifs." Les salariés les plus heureux signalent par ailleurs une politique de diversité au dessus de la moyenne sur leur lieu de travail, et déclarent que "faire un travail qui a du sens" est le facteur le plus important dans leur degré de satisfaction.



Les résultats indiquent aussi que les travailleurs les mieux dans leur peau apprécient leurs équipes et accordent de l’importance à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le fait que leur entreprise contribue à cet équilibre grâce à la technologie compte également.

Localisation du bureau

Au Royaume Uni, les employés placent la "localisation du bureau" en seconde position parmi les six facteurs influençant leur degré de satisfaction. La localisation du bureau n’arrive qu’en cinquième position en Allemagne et en France, et en sixième position aux Etats Unis.



Les travailleurs américains ont une image plus positive de l’impact de la technologie sur leur environnement de travail que les autres. Les utilisateurs de logiciels de gestion du travail collaboratif aux Etats Unis sont 2,5 fois plus enclins à dire qu’ils "adorent" collaborer avec les membres de leur équipe à distance et que la technologie leur facilite le travail, par rapport à ceux qui ne les utilisent pas.