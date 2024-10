Épuisement professionnel, burn out : les 6 étapes clés pour s'en remettre

L'ESSENTIEL Il existe six étapes importantes pour se remettre d'un burn out.

Cela passe d'abord par l'acceptation, l'éloignement et le fait de prendre du temps pour soi.

Ensuite, il faut évaluer ses besoins, réfléchir à comment les satisfaire et enfin, mettre en place le changement.

Fatigue, stress, épuisement, manque d’envie, troubles de la concentration, repli sur soi : tous ces symptômes doivent alerter. Ils sont le signe potentiel d’un syndrome d’épuisement professionnel ou burn out. Comme le rappelle Natacha Duke, psychothérapeute, sur le site de la clinique Cleveland aux États-Unis, l’Organisation mondiale de la santé le considère comme un "phénomène professionnel" et pas comme un problème de santé. Pour autant, les scientifiques ont travaillé sur ses symptômes et la manière de s’en remettre. Un article paru en 2007 dans la revue spécialisée Work & Stress fait figure de référence, souligne la spécialiste : il a permis d’identifier les six étapes nécessaires pour se relever après un burn out.

1 - Accepter le burn out, la première étape pour récupérer

"Vous ne pouvez pas aller mieux si vous ne reconnaissez pas que votre situation actuelle doit changer", souligne Natacha Duke. Elle précise que cela peut être difficile pour certaines personnes, en particulier lorsque leur travail les passionne.

2 - S’éloigner des facteurs de stress

Il faut mettre de la distance entre les facteurs de stress et soi-même, dans la mesure du possible. Cela peut se traduire de différentes manières : un arrêt de travail, une démission ou une journée de repos.

3 - Penser à soi et à sa santé pour avancer

"Vous êtes à vide depuis un certain temps, il est donc temps de remplir votre réservoir", illustre la thérapeute. De fait, en cas d’épuisement professionnel, de nombreux personnes ont cette sensation de vide. Pour s’en débarrasser, il est primordial de penser à soi et de prévoir des aménagements pour se régénérer. Cela peut être se coucher plus tôt, afin de dormir une heure de plus, de changer ses habitudes alimentaires et de se remettre à cuisiner plutôt que de consommer des plats préparés. Mais Natacha Duke conseille tout autant de sortir danser avec des amis si cela vous fait du bien. En somme, elle recommande de faire tout ce qui "vous aide à vous sentir à nouveau vous-même".

4 - Évaluer ses besoins et ses valeurs

Une fois les précédentes étapes accomplies, il faut préparer la suite. "C’est le moment de réfléchir à la situation qui vous a conduit à l'épuisement professionnel", estime-t-elle. Ce questionnement peut être fait dans le cadre d’une thérapie avec un psychologue. Elle conseille de s’interroger sur les besoins non-satisfaits, nécessaires pour être épanoui, sur les valeurs et les choses qui ont de l’importance.

5 - Explorer d’autres voies

Une fois les besoins identifiés, il est possible de réfléchir aux manières de les satisfaire. Natacha Duke explique qu’il faut repérer des modifications concrètes de vos habitudes, permettant d’y parvenir. "Les changements ne doivent pas nécessairement être importants pour faire une différence significative dans votre vie quotidienne", précise-t-elle. Cela peut être changer de travail comme s’accorder du temps pour soi chaque semaine, par exemple.

6 - Amorcer le changement

La dernière étape est la plus difficile. Une fois que vous êtes reposé, que les choses à changer sont claires, tout comme les besoins à satisfaire, il est l’heure de mettre en place tous les changements. "Ce n'est pas toujours facile, mais c'est vital pour le processus de récupération", indique-t-elle.

Si le cheminement vers le rétablissement est assez clairement établi, il faut savoir faire preuve de patience. Comme le rappelle la thérapeute, se remettre d’un burn out peut prendre quelques mois pour certaines personnes, contre plusieurs années chez d’autres.