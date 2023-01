École : les enfants seraient sensibles au ton et à la voix des professeurs

L'ESSENTIEL La Journée internationale de l’éducation s’est tenue le 24 janvier.

Les enfants ayant un professeur strict étaient moins enclins à révéler qu'ils étaient confrontés à des problèmes, comme le harcèlement.

Le comportement des enseignants peut motiver les enfants, favoriser leur engagement et leur bien-être en classe. "Mais peu de recherches examinent comment des comportements spécifiques, tels que la formulation, le langage corporel ou la voix, contribuent à ces résultats indépendamment les uns des autres", ont déclaré des chercheurs de l’université de l'Essex (Angleterre). C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser une étude publiée dans la revue British Journal of Educational Psychology.

Comment le ton des enseignants joue sur le bien-être des élèves ?

L’objectif de ces travaux ? Examiner le rôle, souvent oublié, que le ton des professeurs joue dans le bien-être et l’éducation des enfants. Pour mener à bien les recherches, les scientifiques ont recruté 250 élèves, âgés de 10 à 16 ans. Les jeunes participants ont dû écouter des enregistrements de cours identiques, mais dispensés soit sur un ton autoritaire, soit sur un ton chaleureux et encourageant. Ensuite, les adolescents ont dû évaluer l’impact du ton des professeurs sur des facteurs, tels que les compétences, les émotions, la confiance en eux et leur intention de coopérer.

Un ton autoritaire diminue l'estime de soi des élèves

"Nous avons formulé une hypothèse et constaté que lorsque les enfants entendaient un ton autoritaire, ils anticipaient une satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux et du bien-être", ont révélé les auteurs. Selon eux, le fait d’entendre un professeur ayant un ton autoritaire fait baisser l’estime de soi. De plus, ces enregistrements ont été perçus comme étant moins dignes de confiance. L'étude a aussi montré que les jeunes confrontés à un enseignant strict étaient plus susceptibles de se rebeller. Cela s'explique par le fait que les élèves se sentent incapables de s'exprimer lorsqu'ils sont confrontés à un ton plus sévère.

Bienveillance : parler avec un ton encourageant est bénéfique pour les enfants

D’après les résultats, l’estime de soi des adolescents a augmenté lorsqu’ils ont écouté l’enregistrement dans lequel l’enseignant parlait avec un ton chaleureux. "Nous avons anticipé des effets bénéfiques pour les voix soutenant l'autonomie par rapport aux voix neutres", peut-on lire dans les travaux.

"Nous pensons souvent à ce que les enseignants disent à leurs élèves, mais nous parlons rarement de la manière dont ils le disent. Le ton de la voix est un moyen puissant de transmettre la bienveillance, la compréhension ou l'ouverture des enseignants. Il est facile de l'oublier lorsque nous sommes stressés ou fatigués, mais les enseignants peuvent créer un environnement d'apprentissage positif lorsqu'ils sont attentifs à la façon dont ils utilisent le ton de leur voix", ont conclu les auteurs dans un communiqué.