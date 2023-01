Jardiner à l’école réduit la glycémie et le cholestérol des enfants

L'ESSENTIEL Le taux de cholestérol total d’un enfant est dit "élevé" s’il est supérieur à 2 g/litre de sang. Le taux de mauvais cholestérol (LDL) ne doit pas dépasser 1,30 g/l de sang pour sa part.

On parle d’hyperglycémie chez l’enfant si le taux de sucre est supérieur à 160 mg/dl après le repas et supérieur à 130 mg/dl à jeûn.

Nous n'associons pas vraiment le mauvais cholestérol et l'hyperglycémie comme des troubles pouvant toucher les enfants. Pourtant, certains petits affichent des taux plus élevés que les normes recommandées.

Une des façons de lutter contre ce problème serait de généraliser les jardins au sein des écoles, selon une étude menée par l’UTHealth Houston School of Public Health et l’université du Texas à Austin.

Les élèves apprenaient à faire pousser des légumes à l’école

Les chercheurs ont suivi les élèves de 16 écoles primaires entre 2016 et 2019. Certaines participaient au programme Texas Sprouts, et d’autres non. Ce projet prévoit la mise en place d’un potager au sein de l’établissement, une série de 18 cours de jardinage, de nutrition et de cuisine dispensée aux enfants tout au long de l’année scolaire ainsi que 9 leçons mensuelles données aux parents.

Pendant l’expérience, l’équipe a mesuré la taille, le poids et l'indice de masse corporelle (IMC) des enfants. Leur glycémie ainsi que leur taux d’insuline, leur résistance à l'insuline et leur bilan lipidique ont été analysés par le biais d'une prise de sang à jeun (facultative).

Les scientifiques ont découvert que les élèves ayant participé au programme de jardinage affichaient une diminution de 0,02 % de leur taux moyen de sucre dans le sang au cours des trois derniers mois (HbA1c) et une baisse de 6,4 mg/dL du mauvais cholestérol. Les jeunes cultivateurs avaient ainsi un risque réduit de diabète et de prédiabète. En revanche, "il n'y a eu aucun effet sur l'insuline, la résistance à l'insuline ou d'autres paramètres lipidiques", précisent les auteurs.

Potager à l’école : une consommation accrue de fruits et légumes

Comme l’avaient déjà mis en lumière de précédentes études sur le jardinage scolaire, la présence d’un potager au sein d’un établissement augmente la consommation de fruits et légumes des enfants. Cet élément a pu contribuer à l’amélioration de la glycémie et du taux de cholestérol.

"De petites augmentations de l'apport en fibres alimentaires et en légumes, ainsi que des réductions de l'apport en sucre ajouté, peuvent avoir des effets combinés sur la réduction du mauvais cholestérol et l'amélioration du contrôle de la glycémie", a confirmé la Pr Adriana Pérez, chercheuse à l’UTHealth Houston School of Public Health et auteure de l'étude parue le 10 janvier 2023 dans la revue JAMA Network Open.

Face aux résultats obtenus, la scientifique et son équipe recommandent le développement d’interventions basées sur le jardinage dans les écoles.