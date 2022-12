Couple : l’école peut-elle aider à déconstruire la vision de l’amour transmise par Disney ?

L'ESSENTIEL "Les écoles peuvent améliorer les résultats des élèves en matière de relations amoureuses par différents moyens, comme le fait d'avoir quelqu'un à qui parler, en personne et en privé", selon les auteurs.

Certains participants préfèrent être orientés vers des sources d'aide en dehors du cadre scolaire et recevoir des informations sur les relations sociales.

Les professionnels jugent que l'éducation relationnelle doit commencer dès l’école primaire.

"Les relations, sous ces diverses formes, donnent un sens à la vie des gens et peuvent être bénéfiques pour leur santé, leur bien-être et leur bonheur. Les difficultés relationnelles sont associées à des problèmes de santé publique, tels que l'abus d'alcool, l'obésité, une mauvaise santé mentale et la pauvreté des enfants, alors que des relations stables et enrichissantes sont des facteurs de protection potentiels", ont indiqué des scientifiques de l’université d'Exeter (Royaume-Uni).

Relations amoureuses : les enfants doivent apprendre les construire

Dans une récente étude, publiée dans la revue BMC Public Health, ils ont montré que les enfants devraient apprendre que les relations demandent du travail et comment gérer les attentes. Les chercheurs estiment qu’apprendre à construire et garder des relations solides devrait faire partie intégrante du travail effectué dans les écoles pour promouvoir la santé et le bien-être.

Dans le cadre de ces travaux, l’équipe a organisé des groupes de discussion avec 24 jeunes, âgés de 14 à 18 ans, et dix professionnels spécialisés dans les relations humaines (psychothérapeutes, conseillers conjugaux…). Au cours des échanges, les participants ont dû parler de leurs connaissances sur les relations amoureuses et ce qu’ils en attendaient.

Une éducation relationnelle pour mieux communiquer et gérer les conflits

Selon les résultats, tous les volontaires ont reconnu l'importance de la mise en place d’une éducation relationnelle, qui permettrait de déconstruire la vision de l’amour véhiculée par Disney. Grâce à des cours de relations sociales donnés dans les écoles, les jeunes pourraient développer leurs capacités relationnelles afin de mieux communiquer et gérer les conflits.

"Les personnes que nous avons interrogées ont souligné l'importance d'enseigner des compétences, telles que la communication, l'empathie, le respect, la résolution des conflits et une meilleure gestion des fins de relations", a expliqué Simon Benham-Clarke, auteur de l’étude, dans un communiqué.

D’après Tamsin Newlove-Delgado, co-auteure des recherches, les participants ont estimé qu'il fallait d'abord parler des relations avec la famille et les amis, puis aborder les relations amoureuses plus tard à l'école. "Certains jeunes étaient préoccupés par le fait que l'éducation sur les relations amoureuses pourrait mettre les personnes de leur âge sous pression si elle était trop précoce", a ajouté la chercheuse.

Relations saines : "Les écoles ont un rôle essentiel à jouer"

"Bien que les familles des jeunes soient considérées comme la principale source d'apprentissage des relations saines, le rôle des écoles a été clairement soutenu, car toutes les familles ne présentent pas des relations saines. Les professionnels spécialisés dans les relations humaines pensent qu'il y a des moments clés de transition dans la vie, comme le mariage ou la naissance d'un enfant, où les gens sont réceptifs à l'apprentissage des compétences relationnelles, mais que les écoles ont un rôle essentiel à jouer dans l'enseignement et l'ancrage des compétences essentielles pour initier et maintenir une relation saine", a conclu Jan Ewing, qui a aussi participé à la réalisation des travaux.