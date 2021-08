Amour : l’exposition au soleil renforcerait la passion

L'ESSENTIEL L'exposition aux rayonnements à travers la peau est la cause des changements hormonaux, physiologiques et comportementaux observés.

Les rayons UVB augmentent les niveaux de testostérone.

Le soleil est l’allié de la passion amoureuse. Des chercheurs de l'université de Tel-Aviv ont découvert que l'exposition aux rayons ultraviolets du soleil affecte la régulation du système endocrinien responsable de la libération d'hormones sexuelles chez l'homme. Ils ont publié leurs résultats le 24 août dans la revue Cell Reports.

Un mécanisme à mieux comprendre

Il est connu que les rayons ultraviolets de la lumière du soleil augmentent les niveaux de testostérone chez les hommes et que la lumière du soleil joue un rôle majeur dans la régulation comportementale et hormonale de la sexualité. Cependant, le mécanisme responsable car cette régulation restait inconnue. L’étude a permis de mieux comprendre ce mécanisme.

L’exposition de la peau aux rayonnements en cause

Pour cela, les chercheurs ont exposé des souris aux UVB, des rayons solaires à des longueurs d'onde de 320 à 400 nanomètres. L’effet a été spectaculaire puisque les niveaux d'hormones des femelles ont augmenté de manière significative, agrandissant leurs ovaires et prolongeant leur saison de rut, l'attirance entre les mâles et les femelles a augmenté et les deux sexes étaient plus disposés à avoir des relations sexuelles.

Dans une deuxième expérimentation, les chercheurs ont répété le même procédé en retirant cette fois de la peau une protéine appelée p53 qui agit comme protection contre ses effets indésirables. Elle identifie les dommages à l'ADN et active la pigmentation lors de l'exposition au soleil. Après avoir exposé les souris aux UVB, les chercheurs n’ont constaté aucune modification de leur comportement sexuel.

Les résultats ont conduit les chercheurs à estimer que l'exposition aux rayonnements à travers la peau est la cause des changements hormonaux, physiologiques et comportementaux observés. Ils ajoutent que le système de protection est également responsable de la régulation de la sexualité.

Le soleil augmente la testostérone

Pour confirmer leurs résultats chez les humains, les auteurs de l’étude ont fait remplir des questionnaires portant sur les comportements de passion romantique à 32 volontaires. Ces derniers ont ensuite renouvelé l’exercice après avoir été exposés à des UVB dans des centres médicaux. Ils ont alors montré une augmentation de la passion romantique, et les hommes ont également noté une augmentation des niveaux d'agressivité.

Les chercheurs notent que des résultats similaires ont été trouvés lorsqu'ils ont demandé aux sujets d'éviter la lumière du soleil pendant deux jours, puis de se bronzer pendant environ 25 minutes. Des tests sanguins ont révélé que l'exposition au soleil entraînait une libération plus élevée d'hormones comme la testostérone par rapport à un jour avant l'exposition. Des données des services de santé israéliens ont rapporté une augmentation de la testostérone chez les hommes au cours de l'été.