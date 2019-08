Amour : pour les femmes, c'est la gentillesse qui compte le plus

“Je peux me défendre contre la méchanceté; je ne peux pas me défendre contre la gentillesse", disait l'acteur et humoriste Francis Blanche. Et il semblerait que ce soit également le cas de beaucoup de femmes. Selon une étude publiée sur le site Clue, spécialisé en sexualité, près de 90% des femmes considèrent la gentillesse comme le trait de caractère le plus important chez leur futur(e) amoureux/se.

En demandant à 64 000 femmes de 180 pays ce qu’elles recherchaient le plus chez un(e) futur(e) partenaire, les chercheurs de l’Université de Göttingen (Allemagne) ont remarqué que la gentillesse arrivait loin en tête devant le soutien (86,5%), l’intelligence (72,3%), l’éducation (64,5%) et la confiance en soi (60,2%). Autre critère non négligeable pour les sondées en recherche d’une relation sérieuse : le désir d’être mère. Ainsi, pour 46,1% des femmes, l’envie d’enfant pèse lourd dans la balance quand il s’agit de choisir quelqu’un avec qui se poser.

34% des Français considèrent la sécurité financière comme primordiale

Concernant l’argent, les Japonaises y sont le plus attachées (66,7%), loin devant les Françaises qui ne sont que 34% à avoir répondu oui à la question "la sécurité financière est-elle très importante pour choisir un(e) partenaire?". "La gentillesse est un peu comme la gravité, essentielle mais peu remarquée jusqu'à ce qu'elle disparaisse.

Aujourd’hui, étant donné l’importance accordée à l’apparence et à la richesse, il est surprenant de constater que la gentillesse est l’un des traits les plus désirables dans le monde. Mais la gentillesse est la clé de la capacité humaine à créer des liens sociaux à long terme, si essentiels à notre évolution. Sans ces liens et cette gentillesse pour nous aider à traverser les inévitables moments difficiles, nous n'aurions pas survécu et prospéré", commente Virginia J. Vitzthum, directrice de recherche scientifique chez Clue et professeure d’anthropologie à l’Université de l’Indiana aux Etats-Unis.

Les origines ethniques, religieuses ou politiques, ne sont quant à elles primordiales que pour environ une femme sur cinq. Enfin, concernant les caractéristiques physiques, il semblerait que, pour les hétérosexuelles comme les homosexuelles, un joli sourire et de beaux yeux soient le plus attirant. Et si la taille du pénis arrive en troisième position des critères physiques pour les hétérosexuelles, plus d’une personne s’étonnera d’apprendre qu’elles préfèrent en majorité un phallus de taille moyenne à un large.

Sont ensuite cités les cheveux courts, de grandes mains, un dos attrayant, des bras musclés et une pilosité faciale. Les femmes gays, quant à elles, privilégient des seins de taille moyenne, un derrière de taille moyenne, un joli dos puis des cheveux longs.

"Mieux comprendre ce qui compte pour les femmes"

"Ce que les gens attendent d'un partenaire fascine les chercheurs et les profanes depuis des décennies. L'enquête Clue Ideal Partner Survey est unique en ce sens que des femmes du monde entier - de toutes les orientations sexuelles et de toutes les phases de la vie - nous ont permis de mieux comprendre ce qui compte le plus pour elles. Cela nous permet de dresser un tableau très différencié des préférences des femmes pour les relations à long et à court terme", se félicitent les chercheurs.

Une étude intéressante à l’heure où l’on sait que près d'un Français sur cinq est actuellement inscrit sur un site de rencontres où seules des photos et éventuellement quelques phrases nous informent sur la personne qui nous "fait face".