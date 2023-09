Les enfants réussissent mieux à l'école si le père s'implique dans l'éducation

L'ESSENTIEL Une étude a montré que les enfants réussissent mieux à l'école primaire si leur père passe régulièrement du temps avec eux dans des activités interactives comme lire, jouer ou dessiner.

Même dix minutes d'activité commune par jour pourraient potentiellement avoir des avantages éducatifs.

Les chercheurs recommandent ainsi aux pères de passer plus de temps avec leur enfant et aussi de s'impliquer dans la vie scolaire.

Si vous voulez donner un avantage éducatif important à votre enfant... jouez, lisez et dessinez avec lui, messieurs. Des recherches, menées par l'université de Leeds, ont montré que les petits réussissent mieux à l'école primaire si leur père passe régulièrement du temps avec eux à faire des activités interactives comme lire, jouer, raconter des histoires ou chanter.

Réussite scolaire : avoir des activités interactives avec son père booste les résultats

Pour mieux comprendre l'influence paternelle sur le développement des enfants, les chercheurs ont utilisé un échantillon représentatif de près de 5.000 ménages mère-père vivant en Angleterre provenant de la Millenium Cohort Study. Cette étude a suivi pendant plusieurs années des enfants nés entre 2000 et 2002. Les scientifiques ont notamment analysé leurs résultats aux tests d'école primaire. Ils ont découvert que les papas qui dessinaient, jouaient, racontaient des histoires, chantaient et lisaient régulièrement avec leur bambin de trois ans, l'aidaient à mieux réussir à l'école à l'âge de cinq ans. Il en était de même pour ceux qui avaient des enfants de cinq ans. Ces derniers présentaient à sept ans de meilleurs résultats aux évaluations des étapes clés du développement.

Par ailleurs, l'implication paternelle a eu un impact positif sur la réussite scolaire des jeunes élèves, quels que soient leur sexe, leur origine ethnique, leur âge scolaire et le revenu du ménage.

La Dr Helen Norman, chercheuse à la Leeds University Business School, qui a dirigé la recherche, explique dans un communiqué : "les mères ont toujours tendance à assumer le rôle principal de soignante et ont donc tendance à s'occuper le plus des enfants, mais si les pères s'engagent également activement dans la garde des enfants, cela augmente considérablement la probabilité que les enfants obtiennent de meilleures notes à l’école primaire. C’est pourquoi il est essentiel d’encourager et de soutenir les pères à partager la garde des enfants avec la mère, dès le plus jeune âge de la vie de l’enfant".

Les pères doivent aussi s'impliquer à l'école

Le rapport, financé par l'Economic and Social Research Council l'organisme de recherche britannique, conseille aux pères de consacrer autant de temps que possible à des activités interactives avec leurs enfants chaque semaine. Et pas d'inquiétude si vous avez des horaires professionnels importants ou décalés : les travaux, publiés le 20 septembre 2023, montrent que dix minutes par jour suffisent pour offrir un avantage éducatif.

Par ailleurs pour le bon développement de l'enfant, l'investissement paternel ne doit pas intervenir uniquement au sein de la cellule familiale, il doit s'étendre à l'environnement scolaire. Les chercheurs recommandent ainsi que les écoles et les professionnels de l'éducation prennent systématiquement les coordonnées des deux parents (dans la mesure du possible) et développent des stratégies pour impliquer davantage les papas dans la vie scolaire de leur progéniture.



Le Dr Jeremy Davies, co-auteur du rapport, explique : "notre analyse a montré que les pères ont un impact direct et important sur l'apprentissage de leurs enfants. Nous devrions reconnaître cela et trouver activement des moyens d’aider les pères à jouer leur rôle, plutôt que de nous engager uniquement avec les mères ou d’adopter une approche non sexiste".



Andrew Gwynne, député britannique et président d'un groupe parlementaire multipartite sur la paternité au Royaume-Uni, remarque : "cette étude montre que même de petits changements dans ce que font les pères et dans la manière dont les écoles et les établissements de la petite enfance interagissent avec les parents peuvent avoir un impact durable sur l'apprentissage des enfants. Il est absolument crucial que les pères ne soient pas traités comme un second rôle".