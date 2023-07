Dépression : elle peut toucher les jeunes papas qui ont des antécédents

L'ESSENTIEL Les nouveaux pères sont plus susceptibles de prendre des antidépresseurs après la naissance de leur enfant, s'ils ont des antécédents récents de traitement, selon une nouvelle étude.

Selon les estimations, ils sont plus de 30 fois plus susceptibles d'avoir besoin d'un nouveau traitement dans la première année de vie du bébé.

Pour les chercheurs, il serait bénéfique aux hommes ayant des antécédents de prise d'antidépresseurs de faire un bilan de santé mentale avec leur médecin généraliste au cours des 12 premiers mois après avoir eu un enfant.

Nouvelles responsabilités, manque de sommeil, changement des habitudes et du rythme de vie... L'arrivée d'un bébé bouleverse le quotidien. Mais pas seulement. Une nouvelle étude, menée par des chercheurs de l'UCL (University College London), montre qu'elle peut aussi peser sur la santé mentale des jeunes papas. Les nouveaux pères, utilisateurs d'antidépresseurs par le passé, sont beaucoup plus susceptibles d'avoir besoin d'un traitement après la naissance d'un enfant.

Jeunes papas dépressifs : la prise d'antidépresseurs fréquente après la naissance

La recherche, publiée dans JAMA Network Open, a repris les informations de plus de 500.000 dossiers de santé électroniques de soins primaires de la base de données de recherche médicale IQVIA. Ils avaient été réunis de janvier 2007 à décembre 2016. Parmi eux, 90 736 hommes avaient eu un bébé l'année précédente. Selon les analyses réalisées, les nouveaux papas sont plus de 30 fois plus susceptibles de prendre des antidépresseurs au cours des 12 mois après la naissance de leur enfant, s'ils avaient pris ce type de médicament auparavant.

L'auteure principale Holly Smith a expliqué dans un communiqué : "nos résultats montrent que la relation entre la dépression et la paternité est complexe et que le traitement antidépresseur antérieur est un déterminant clé associé à l'utilisation d'antidépresseurs dans l'année après avoir eu un enfant" avant d'ajouter que cela pourrait être dû au fait que "les hommes poursuivent le traitement qu'ils suivaient avant d'avoir un enfant, ou que ces hommes peuvent être plus susceptibles d'avoir à nouveau des sentiments dépressifs et que les défis d'avoir un nouvel enfant peuvent exacerber cela".

Un suivi de santé mentale recommandé pour les jeunes papas

Face à ces résultats alarmants, les chercheurs suggèrent qu'il pourrait être bénéfique pour les jeunes pères de bénéficier d'un bilan de santé mentale dans la première année après avoir eu un enfant. D'autant plus que des travaux antérieurs suggèrent que les hommes peuvent être plus à risque de dépression directement après une naissance. On estime que jusqu'à 1 sur 10 peut présenter des symptômes dépressifs dans l'année qui suit l'arrivée du bébé. Ainsi, cette consultation permettrait de surveiller leur état psychique et d'intervenir rapidement en cas de besoin.

"Après la naissance d'un enfant, l'attention se porte normalement sur la santé de la mère et du bébé. Cependant, nous devons nous assurer que les nouveaux papas reçoivent également les soins dont ils ont besoin en améliorant la recherche sur les nouveaux pères et sur la manière de les engager au sujet de leur santé mentale", a estimé l'experte.