Ces appareils du quotidien présentent des risques pour la santé pulmonaire

L'ESSENTIEL Les appareils équipés de moteurs à courant continu à balais et de résistances chauffantes libèrent des niveaux plus élevés de particules ultrafines.

Dans les particules ultrafines, la présence de métaux lourds, comme le cuivre, le fer, l'aluminium, l'argent et le titane qui "augmentent le risque de cytotoxicité et d'inflammation", est observée.

Le dépôt de particules ultrafines dans les poumons peut être plus important chez les enfants que chez les adultes.

Sèche-cheveux, friteuse sans huile, grille-pain… Ces appareils électroménagers sont présents dans le domicile de nombreux Français. Problème : ces derniers polluent la qualité de l'air intérieur, ce qui a "un impact critique sur la santé en raison de la présence de polluants", d’après des chercheurs de l’université nationale de Pusan (Corée du Sud). Dans une nouvelle étude, ils ont voulu caractériser les particules ultrafines, petites et invisibles à l'œil nu, émises par certains petits appareils électroménagers utilisant des résistances électriques et des moteurs à courant continu à balais, et évaluer les risques sanitaires liés à leur inhalation.

Les sèche-cheveux émettent 10 à 100 fois plus de particules ultrafines

Pour les travaux, publiés dans la revue Journal of Hazardous Materials, l’équipe a mesuré la quantité de particules ultrafines émises par les sèche-cheveux, les friteuses sans huile et les grille-pains, puis s’est concentrée sur leur composition chimique et la morphologie des métaux lourds présents dans les particules. Les scientifiques ont utilisé un modèle de simulation pour comprendre l'impact des particules ultrafines sur les voies respiratoires, particulièrement vulnérables.

Selon les résultats, la plupart des appareils émettent de grandes quantités de particules ultrafines. Le niveau d'émission varie souvent en fonction de la température de fonctionnement. Les appareils équipés de moteurs à courant continu à balais et de résistances chauffantes libèrent des concentrations totales de particules jusqu'à 10 à 100 fois supérieures à celles des modèles sans balais. Les résistances chauffantes des petits appareils électroménagers contiennent fréquemment des métaux lourds tels que le cuivre, le fer, l'aluminium, l'argent et le titane. "Ces métaux lourds augmentent le risque de cytotoxicité et d'inflammation lorsque les particules pénètrent dans l'organisme", a signalé Changhyuk Kim, qui a dirigé les travaux.

Plus de particules déposées dans la région alvéolaire des poumons des enfants

Le modèle de simulation a montré que les particules fines se déposaient principalement dans la région alvéolaire des poumons. "Du fait de leurs voies respiratoires plus étroites, de fractions de dépôt plus élevées et d'un volume de dépôt plus important par unité de poids corporel, les enfants sont exposés à un risque sanitaire plus élevé que les adultes." Dans les conclusions, les auteurs soulignent l’importance d’une réglementation et des protocoles de test des émissions de particules fines provenant des appareils électroménagers pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur et préserver la santé humaine.