Première et deuxième grossesse : le cerveau subit-il la même transformation ?

L'ESSENTIEL La première grossesse affecte le réseau du mode par défaut, lié à l’introspection et aux interactions sociales.

Lors d'une deuxième grossesse, le cerveau est davantage modifié au niveau des réseaux impliqués dans la réaction aux signaux sensoriels et le contrôle de l'attention.

Les chercheurs ont aussi observé des liens entre ces changements cérébraux et l’attachement mère-enfant ainsi que le risque de dépression périnatale, suggérant que ces modifications neurostructurelles pourraient influencer la santé mentale maternelle.

"Bien que nous ayons précédemment démontré qu'une première grossesse modifie la structure cérébrale et l'activité cérébrale chez la femme, les transformations cérébrales induites par une seconde grossesse restent inconnues", selon des chercheurs de l'Amsterdam UMC (Pays-Bas). C’est pourquoi ils ont mené une étude au cours de laquelle 110 femmes ont été suivies. Parmi elles, certaines sont devenues mères pour la première fois, d'autres ont eu leur deuxième enfant, et un troisième groupe est resté sans enfant. Toutes les participantes ont effectué des examens cérébraux à plusieurs reprises afin d'observer précisément les changements survenus dans leur cerveau.

Devenir mère une seconde fois : le cerveau change-t-il différemment ?

Les résultats, publiés dans la revue Nature Communications, montrent que chaque grossesse laisse une empreinte unique sur le cerveau féminin. Les changements les plus importants lors d'une première grossesse concernent la structure et l'activité du réseau du mode par défaut, qui s'active quand on laisse libre cours à ses pensées. Cette partie du cerveau est essentielle à de nombreuses fonctions, notamment l'introspection et les interactions sociales. Lors d'une deuxième grossesse, ce réseau évolue à nouveau, mais de façon moins marquée. En revanche, l’équipe observe plus de modifications dans les réseaux cérébraux liés à l'orientation de l'attention et à la réaction aux signaux sensoriels. "Ces processus pourraient s'avérer bénéfiques pour s'occuper de plusieurs enfants", a précisé Milou Straathof, qui a dirigé les travaux.

Grossesse : "les changements survenant dans le cortex féminin sont liés à la dépression maternelle"

D’après l’étude, des modifications neurostructurelles ont été observées dans les deux premiers groupes, liées à l'attachement mère-enfant et à la dépression périnatale. Le lien entre les modifications cérébrales et le lien mère-enfant était plus marqué lors de la première grossesse. En ce qui concerne les associations entre les modifications structurelles du cerveau et la dépression périnatale, elles ont été observées lors de la première et deuxième grossesse, "apportant ainsi la première preuve que les changements survenant dans le cortex féminin pendant la grossesse sont liés à la dépression maternelle. (…) Chez les femmes devenant mères pour la première fois, ce phénomène était particulièrement visible après l'accouchement. Chez celles attendant leur deuxième enfant, il était surtout marqué pendant la grossesse."

Selon les auteurs, ces données indiquent que le cerveau est flexible et peut s'adapter en permanence aux changements majeurs qui surviennent dans la vie d'une femme. Ils estiment que ces connaissances peuvent contribuer à une meilleure compréhension et à une meilleure identification des problèmes de santé mentale chez les mères.