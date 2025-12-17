Grossesse : cette vitamine chez la maman réduit le risque de caries chez l’enfant

L'ESSENTIEL De faibles taux plasmatiques maternels de 25-hydroxyvitamine D chez les femmes enceintes augmentent le risque de caries chez leurs enfants.

Le milieu et la fin de la grossesse sont les périodes où les taux de vitamine D les plus élevés sont le plus fortement corrélés à une diminution des caries infantiles.

D’après les chercheurs, une supplémentation avant la conception ou pendant la grossesse pourrait permettre de réduire le risque et la gravité des caries infantiles.

Avoir des caries, ça fait mal ! Au-delà de la sensation désagréable, les douleurs dentaires peuvent perturber la mastication, favoriser l'apparition de pathologies pulpaires et apicales secondaires, altérer l'esthétique du sourire et avoir des conséquences sur la scolarité. À plusieurs reprises, il a été rapporté que le taux maternel de vitamine D durant la grossesse est associé aux caries dentaires précoces chez l'enfant. Cependant, les conclusions restent contradictoires, selon des chercheurs de l'université du Zhejiang (Chine). C’est pourquoi ces derniers ont réalisé une étude parue dans la revue JAMA Network Open.

"La vitamine D contribue à l'homéostasie du calcium et du phosphate lors de la formation de l'émail"

Pour la mener à bien, ils se sont appuyés sur des consultations médicales à Zhoushan, dans la province du Zhejiang, qui ont permis de recueillir des données sanguines trimestre par trimestre de femmes enceintes entre août 2011 et mai 2021. L’objectif ? Mesurer les taux plasmatiques maternels de 25-hydroxyvitamine D en tenant compte notamment de la carence en vitamine D, définie par un taux inférieur à 20 ng/mL. "La vitamine D contribue à l'homéostasie du calcium et du phosphate lors de la formation de l'émail et favorise ensuite sa reminéralisation après son éruption. Des récepteurs fonctionnels de la vitamine D sont présents dans les améloblastes (protéines spécifiques de l'émail dentaire) et les odontoblastes (un type de cellule mésenchymateuse propre aux dents) à des concentrations jugées suffisantes pour soutenir la formation de la matrice de l'émail."

Ces informations ont été complétées par des examens dentaires, permettant de recenser les dents cariées, absentes ou obturées de la dentition des enfants durant les premières années de vie. Au total, 4.109 duos mère-enfant ont été recrutés. Parmi les tout-petits, 960 avaient des caries.

Une hausse du risque de caries chez les enfants de mères présentant une insuffisance en vitamine D

Selon les résultats, les taux maternels de 25-hydroxyvitamine D pendant la grossesse sont associés au risque des caries durant la petite enfance de plusieurs manières. Lors du dernier examen dentaire, des taux plus élevés de 25-hydroxyvitamine D, spécifiques à chaque trimestre, étaient liés à un risque plus faible de carie de la petite enfance, "avec des rapports de cotes de 0,98 au premier trimestre, 0,98 au deuxième trimestre et 0,99 au troisième trimestre." En comparant les groupes, les auteurs ont observé des taux maternels de 25-hydroxyvitamine D plus faibles au deuxième et au troisième trimestre chez les mères d'enfants atteints de carie de la petite enfance, tandis qu'aucune différence n'a été constatée au premier trimestre. Face à ces données, les scientifiques suggèrent que l'intégration du dépistage et de la supplémentation en vitamine D dans le suivi prénatal de routine, pendant et même avant la grossesse, pourrait contribuer à réduire le risque de caries précoces chez l'enfant.