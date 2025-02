Caries : plus de risque en cas de consommation fréquente de cannabis

L'ESSENTIEL Par rapport aux personnes ne fumant pas du cannabis, celles en consommant au moins une fois par mois pendant plus d'un an ont 17 % risque en plus d’avoir des caries coronaires non traitées et 55 % de caries de la surface de la racine.

Elles sont également 17 % plus enclines à perdre leurs dents.

D’après les auteurs, ce lien s’expliquerait par le fait que le cannabis provoque une sécheresse buccale. La consommation de produits sucrés et riches en graisses ainsi que les mauvaises habitudes de brossage pourraient également jouer un rôle.

Poumons, cœur, cerveau… On sait depuis longtemps que le cannabis peut entraîner de nombreux troubles pour la santé. Récemment, des chercheurs de l'école de médecine dentaire de l'université de Buffalo (États-Unis) ont révélé qu'en consommer de manière fréquente était également lié à des problèmes dentaires. Pour parvenir à cette conclusion, ces derniers ont effectué une étude au cours de laquelle ils ont examiné l'association entre la consommation fréquente de cannabis à des fins récréatives et les caries coronaires non traitées, les caries de la surface de la racine non traitée et les pertes de dents graves.

Caries : fumer du cannabis au moins une fois par mois pendant un an augmente le risque de 17 %

Pour mener à bien les recherches, publiées dans la revue The Journal of the American Dental Association, l'équipe a utilisé les données de 5.656 adultes âgés de 18 à 59 ans qui ont participé à l'enquête nationale sur la santé et l'examen nutritionnel (NHANES), parrainée par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) entre 2015 et 2018. "Le recours fréquent au cannabis a été défini comme une consommation autodéclarée au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois. Des analyses plus avancées ont été faites avant et après contrôle des facteurs sociodémographiques et comportementaux pour explorer le lien", ont précisé les scientifiques.

Selon les résultats, les adultes ayant déclaré avoir fumé du cannabis au moins une fois par mois pendant plus d'un an avaient 17 % de risques supplémentaires d'avoir des caries coronaires non traitées, 55 % de caries de la surface de la racine et 41 % de perte de dents graves par rapport aux patients n'en consommant pas. Ces observations ont été faites après avoir pris en compte l'âge, le sexe, l'origine ethnique, de l'éducation, les revenus ou la consommation d'alcool.

"Lorsque vous fumez du cannabis, vous mettez littéralement du feu près de votre bouche"

"Lorsque vous fumez du cannabis, vous mettez littéralement du feu près de votre bouche, ce qui n'est jamais bon. Il provoque une sécheresse buccale qui peut entraîner des caries dentaires", a expliqué Ellyce Clonan , qui a dirigé les travaux. Deux autres facteurs peuvent contribuer aux caries et à la perte de dents : les en-cas riches en graisses, les aliments et boissons sucrées que les volontaires mangent généralement lorsqu'ils consomment du cannabis et les mauvaises habitudes de brossage lorsqu'ils sont sous l'influence de l'alcool.

Face à ces données, les auteurs ont donné quelques conseils aux consommateurs de cannabis pour réduire les risques de problèmes dentaires. "Une personne qui fume des cigarettes ou du cannabis doit boire beaucoup d'eau après. Si son appétit augmente après avoir fumé du cannabis, il est préférable qu'elle mange tout en une seule fois plutôt que de grignoter sur plusieurs heures, ce qui, est plus préjudiciable à la santé bucco-dentaire. On leur dirait également d'éviter les aliments sucrés et collants et de penser à se brosser les dents après avoir mangé, même sous l'influence du cannabis."