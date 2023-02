Caries : pour les éviter, il faut allaiter et ne pas donner de sucre jusqu’à deux ans

L'ESSENTIEL Quand les premières dents apparaissent, vers 6 ou 8 mois, les parents peuvent utiliser des brosses "premier âge" à poils extra doux pour brosser les gencives et les dents.

Selon l’Assurance maladie, vers 6 ou 7 ans, un enfant doit savoir se brosser les dents tout seul.

Jusqu’à six mois, l’allaitement exclusif est recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ensuite, "les enfants doivent commencer à consommer des aliments complémentaires sûrs et adéquats, tout en continuant d’être allaités au sein jusqu’à l’âge de deux ans, voire plus.” Les avantages présentés par l’instance de santé sont multiples : "de meilleurs résultats aux tests d’intelligence”, moins de risque de souffrir "de surpoids, d’obésité ou de diabète par la suite”.

Allaiter permet d’éviter de donner des aliments transformés et sucrés

Mais, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Community Dentistry and Oral Epidemiology, allaiter un bébé jusqu’à deux ans, et ne pas lui donner de sucre, serait aussi bénéfique pour protéger ses dents, plus précisément lutter contre les caries.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les données de santé de plus de 800 enfants. 22,8 % d’entre eux avaient des caries. "Nous avons observé que l'allaitement pendant 24 mois réduisait la consommation d'aliments ultra-transformés ou d'aliments avec sucre ajouté, agissant comme un facteur de protection contre les caries dentaires", explique Marly Augusto Cardoso, l’un des auteurs dans un communiqué.

66,7 % des enfants mangeaient des aliments sucrés plus de cinq fois par jour

Une consommation élevée de sucre participe à la formation de la plaque bactérienne sur les dents, qui favorise l’apparition de caries. Le lait maternel quant à lui déminéralise, en partie, l'émail des dents mais ce processus ne se déclenche que s’il y a une consommation de sucre au préalable. "Certaines études antérieures ont mis en évidence une association entre l'allaitement prolongé - pendant 12 mois ou plus - et la survenue de caries dentaires, mais sans tenir compte du rôle de la consommation précoce de sucre ajouté par ces enfants, poursuit Marly Augusto Cardoso. Nos recherches ont montré que le risque élevé de caries même en cas d’allaitement prolongé vient de la consommation de sucre.”

Ce n’est donc pas le lactose maternel qui favorise la survenue de carie chez les enfants, mais bien la consommation de sucre. En effet, parmi les 800 enfants, seuls 7,6 % n'avaient jamais consommé de sucre avant leur un an et 2,8 % avant leur deux ans. En revanche, 66,7 % ont consommé des aliments avec du sucre ajouté plus de cinq fois par jour.

La consommation de sucre, une habitude alimentaire qui peut devenir permanente

"Même si les dents touchées sont des dents de lait, les habitudes alimentaires comme la consommation de grandes quantités de sucre pendant la petite enfance ont tendance à devenir permanentes et présentent un risque de développement de caries dentaires plus tard dans la vie, développe Jenny Abanto, autre chercheur qui a participé à ces travaux. D'autres études ont également montré qu'avoir des caries dentaires dans la petite enfance signifie généralement en avoir aussi à l'adolescence.” L’idéal est donc d’allaiter le plus longtemps possible son bébé, pour éviter de lui donner des aliments transformés et bien souvent à forte teneur en sucre.