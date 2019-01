Comment réduire le nombre de caries des enfants

De petites quantités de fluor sont naturellement présentes dans l'eau, l'air et les plantes. Associé à un brossage régulier, ce minéral est considéré comme un agent essentiel de la prévention des caries. En mettre dans l’eau courante permettrait de réduire le nombre des caries des enfants et ainsi de s’attaquer aux inégalités sociales en la matière, très prononcées aux Etats-Unis. "A l'âge de 11 ans, un enfant américain vivant dans la pauvreté a deux fois plus de caries dentaires qu'un enfant" aisé, précisent les auteurs d’une nouvelle étude sur le sujet, publiée dans le JAMA.

Economiser 2,5 milliards de dollars

Dans cette enquête épidémiologique, les scientifiques ont croisé des données sur le niveau de fluoration des comtés, provenant des centres "for Disease Control and Prevention", avec des chiffres sur les caries dentaires infantiles, recensés par la National Health and Nutrition Examination Survey.

Résultat : les enfants des familles à faibles revenus étaient moins susceptibles que les autres de vivre dans un comté avec une eau chargée en fluor, et "les réductions des caries liées à la fluoration de l’eau étaient les plus prononcées pour le niveau de revenu le plus faible" de la cohorte, indiquent les chercheurs. Ces données "suggèrent que l’augmentation de la présence de fluor au sein des communautés américaines de 1000 habitants ou plus permettrait d'économiser annuellement 2,5 milliards de dollars de coûts liés aux caries dentaires", ajoutent les auteurs.

L’apport de fluor est recommandé dès l’apparition des premières dents

Selon la littérature scientifique, l’apport de fluor est recommandé dès l’apparition des premières dents à l’aide d’une brosse à dents imprégnée d’une petite quantité de dentifrice fluoré. Aux alentours de 12-18 mois, le brossage doit devenir quotidien et jusqu’à 6 ans, le dentifrice doit contenir une dose inférieure ou égale à 500 ppm de fluor. Puis à l’âge de 6 ans, la dose doit être comprise entre 1 000 et 1 500 ppm de fluor.

Chez les enfants où un risque carieux important est décelé (mauvais hygiène dentaire, mauvaise alimentation…), le dentiste peut recommander l’utilisation d’un dentifrice plus fortement dosé à partir de 10 ans. Les spécialistes précisent qu’entre 0 et 3 ans, le brossage doit être réalisé par un adulte. Celui-ci devra continuer à assister l’enfant afin de vérifier la qualité du brossage, s’assurer du bon dosage de dentifrice et limiter son ingestion.