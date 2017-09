Fin des plombages

Caries : un candidat vaccin prometteur

La première génération de vaccin provoquait des réactions inflammatoires. La nouvelle version corrige ce défaut, ouvrant des perspectives de commercialisation.

Deux à trois fois par jour, pendant deux à trois minutes… Au total, nous passons entre trois et six mois de notre vie à nous brosser les dents ! Le résultat ? Entre 60 et 90 % des enfants, et presque la totalité des adultes, ont des caries. L’investissement est décevant…

Mais des chercheurs de l’Institut de virologie de l’Académie chinoise des sciences vont peut-être nous redonner le sourire pour apprécier ce rituel quotidien. Ils sont en effet sur la piste d’un vaccin contre les caries. Les résultats obtenus sur la souris sont intéressants : il permettrait de réduire le risque de développer une carie de 64 %, d’après leur étude, qu’ils publient dans la revue Scientific Reports.

Version 2.0

Le vaccin, nommé KFD2-rPAc, s’attaque à l’une des principales bactéries responsables de l’attaque mondiale sur les dents : Streptococcus mutans. Celle-ci transforme le sucre en acide lactique, qui attaque l’émail dentaire, laissant ainsi les dents exposées. Elle produit également un biofilm qui recouvre les dents, et permet à des colonies de se développer et d’attaquer en toute tranquillité les quenottes.

Le vaccin développé par l'équipe chinoise a été conçu pour provoquer une immunité contre Streptococcus mutans. Les chercheurs chinois n’en sont pas à leur premier essai. Une première version du vaccin avait montré une certaine efficacité, mais aussi des effets secondaires. Un anticorps créé par le vaccin provoquait des inflammations.