Des trace sur les dents

Préhistoire : Néandertal soignait ses caries

L'homme de Néandertal tentait de soigner ses caries avec les moyens du bord. Des traces de frottement et de manipulation ont été découvertes sur des dents anciennes.

Le plus vieux métier du monde va sans doute changer de nom. Il y a 130 000 ans déjà, l’homme de Néandertal soignait ses problèmes de dents. Une dentisterie artisanale, certes, néanmoins existante. C’est ce que montre une étude de l’université du Kansas (Etats-Unis), parue dans le Bulletin of the International Association for Paleodontology.

Les quenottes à l’origine de cette découverte ont été découvertes il y a un siècle sur le site de Krapina, en Croatie. Si le sexe de leur propriétaire Néandertalien n’est pas connu, ses habitudes, elles, le sont. Car cet hominidé souffrait de problèmes dentaires et a décidé de les soigner.





De la chirurgie élémentaire

Preuve de cette tentative d’automédication, les traces qui persistent sur ces dents, après des millénaires passés sous terre. Au microscope, les chercheurs ont observé des traces de frottement sur la dentine, des fractures de l’émail survenues avant la mort. Et même, sur certaines molaires, les marques de l’usage d’un cure-dent.

Ces signes indiquent que l'homme de Néandertal ont probablement tenté de traiter leurs problèmes dentaires. « Il n’est peut-être pas surprenant qu’il ait fait cela, mais pour autant que nous le sachions, cela indique (...) qu’il tentait de traiter lui-même ce problème », estime David Frayer.

Et il s’agit bien de dentisterie puisque les dents examinées n’étaient pas dans leur axe d’origine. Le souffrant ou ses proches ont manipulé les molaires et prémolaires, afin de calmer la douleur. Un élément qui ne fait aucun doute, puisque les dégâts se situaient du côté de la langue. Ils n’ont donc pas pu survenir après la mort du Néandertalien.







Source : David Frayer, University of Kansas