Hygiène : vous brosser les dents avec du dentifrice au charbon végétal est une très mauvaise idée

Le charbon végétal envahit les rayons des parapharmacies. Ses propriétés désintoxiquantes sont utilisées dans des produits très différents : sous forme de gélules en cure, en gommage pour le visage et même sous forme de dentifrice pour blanchir les dents. Des dentistes américains et britanniques mettent en garde les patients, abuser du charbon végétal peut abîmer les dents.

Des propriétés liées à sa texture

La tendance du charbon végétal vient des Etats-Unis où célébrités, blogueurs et influenceurs l’utilisent comme produit de beauté mais aussi dans leur alimentation. Ce produit est fabriqué à partir de bois tendres comme le tilleul ou le peuplier ou bien avec des coques de noix de coco. Ces matériaux sont chauffés sans oxygène, puis traités avec de l’air et de l’eau, ce qui va former des aspérités. C’est dans ces dernières que résident les propriétés intéressantes du charbon végétal. Les toxines et bactéries vont se fixer dans les aspérités et être éliminées avec le charbon.

Aucune étude fiable sur le sujet

En 2017, le Journal of the American Dental Association a publié une revue des études menées sur l’usage des dentifrices à base de charbon végétal. Les chercheurs concluent qu’aucune des recherches n’atteste de l’efficacité de ces produits, ni de leur sécurité.

Des effets contestables

Suite à la publication de ces conclusions, l’organisme britannique Oral Health Foundation a publié un article sur les mythes et réalités du dentifrice au charbon végétal. Le texte rappelle que la mode du dentifrice à base de charbon végétal vient des célébrités, et qu’il faut prendre leurs résultats avec des pincettes.

Le Dr Nigel Carter, directeur de la Oral Health Foundation, explique : "La plupart du temps, les célébrités ont eu recours précédemment à un blanchiment des dents chez un professionnel, et donc leurs dents blanches ne sont pas un résultat direct de l’utilisation de ces produits". Le dentifrice à base de charbon végétal aurait des effets seulement superficiels. "De nombreux dentifrices qui promettent de blanchir vos dents ne font en réalité qu’enlever les tâches à la surface et ne permettent pas un sourire éclatant durable", souligne-t-il.

Des risques pour l’émail

Dans un article au Huff Post américain, le docteur Nicole Khalife, dentiste à New-York, rappelle que ces produits peuvent être dangereux. Il faut choisir une poudre très fine, moins abrasive, et ne pas les utiliser plus d’une fois par mois. Si on abuse de ces produits, le risque est d’endommager l’émail qui ne se régénère pas. Les dents deviennent plus sensibles et plus susceptibles d’être contaminées par des caries. Pour des dents blanches et saines, la seule chose à faire est de demander conseil à son dentiste, qui pourra recommander des techniques plus classiques, mais plus fiables.