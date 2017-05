Le grand écart tarifaire

De fait, si l’on compare les tarifs de consultation fixés chez nos voisins, les généralistes français ont de quoi être envieux. En Grande-Bretagne, ils varient entre 95 et 315 euros dans le secteur privé. En Allemagne, une consultation est facturée 75 euros et en Suisse elle se paie en moyenne 100 euros.

Seule la Belgique affiche des tarifs conventionnés comme la France et impose une consultation de médecine générale à 25 euros.

Mathématiquement, les confrères européens gagnent mieux leur vie. Selon le Panorama de la santé 2015 de l’OCDE, le revenu annuel des généralistes français s’élève au double du salaire moyen du pays, soit environ 75 000 euros par an. Au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou encore au Canada, ces professionnels de santé peuvent espérer gagner le triple.

Source : OCDE



L’OCDE ajoute que dans de nombreux pays de l’OCDE, l’écart de revenu entre généralistes et spécialistes a continué de se creuser ces 10 dernières années. Les médecins français, irlandais ou italiens ont notamment été victimes d’un gel de leurs salaires et honoraires en raison de la crise économique de 2008. Les gouvernements ayant décidé de réduire les dépenses de santé « tout en protégeant l’accès de la population aux soins ». Des décisions qui ont pu « réduire l’attrait financier de la médecine générale ».