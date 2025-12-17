Un «jumeau numérique» pour faciliter l’accès à la médecine préventive

L'ESSENTIEL Un établissement de santé a mis en place une technique innovante en matière de bilan de santé et de prévention.

Cette technique repose sur un "jumeau numérique" qui permet de personnaliser le bilan de santé en intégrant les facteurs de risque à 5 ans.

Le parcours de prévention peut ainsi intégrer la correction de ces facteurs de risque.

"Le contexte actuel de vieillissement démographique, de préoccupation de chacun sur la préservation de sa santé, du niveau d’endettement des systèmes de protection sociale, de recherche d’équilibre financier pour les complémentaires santé et de besoin de performance pour les entreprises imposent de démocratiser l’accès à la prévention", assure Sébastien Abgrall, directeur général du Pôle Santé Bergère.

Un parcours de prévention personnalisé grâce au "jumeau numérique"

Fort de cette conviction, cet établissement lié au groupe mutualiste Audiens innove en matière de bilan de santé avec l’utilisation d’un "jumeau numérique" qui permet de personnaliser un parcours de prévention intégrant la correction des facteurs de risque. Un outil au service des entreprises et des salariés pour un accès à moindre coût à la prévention santé.

Accessible aux salariés des entreprises liées au groupe santé et prévoyance Audiens mais aussi à d’autres structures professionnelles et aux particuliers, cette technique de prévention utilisant un "jumeau numérique" et mise au point avec son partenaire Integratome repose sur trois étapes : un questionnaire permettant de définir le profil santé d’une personne complété par des bilans biologiques réalisés dans le cadre d’un partenariat avec Biogroup, l’intégration de ces données dans l’algorithme mis au point par Integratome et validé par les sociétés savantes qui apporte une visibilité sur les facteurs de risque à 5 ans, le fameux "jumeau numérique", et une simulation des actions à mener pour corriger ces facteurs de risque.

La prévention santé, un levier de performance pour les entreprises

"La prévention santé est aujourd’hui un levier de performance pour les entreprises avec un retour sur investissement par augmentation de l’attractivité, réduction de l’absentéisme, facilitation du maintien dans l’emploi, du turn-over et de l’inclusion", insiste Sébastien Abgrall en précisant que cette prévention, longtemps réservée aux cadres dirigeants doit désormais pouvoir s’adresser à tous dans l’univers professionnel et plus largement à toute la population. "Le parcours de prévention qui propose notre partenariat avec Integratome en permettant sa personnalisation et donc une modularité des offres répond à ce besoin", souligne-t-il.

Au-delà, cette solution basée sur l’utilisation du "jumeau numérique" offre également, selon Sébastien Abgrall, un apport dans l’accès aux soins sur l’ensemble des territoires puisqu’elle est déployée à une échelle nationale en s’appuyant notamment sur un réseau partenaire du Pôle Santé Bergère qui rassemble 50 établissements de santé, maisons de santé, cliniques et hôpitaux.