Caries dentaires : une nouvelle bactérie responsable identifiée

L'ESSENTIEL La carie dentaire est une maladie courante, aussi bien chez les enfants que chez les adultes.

Elle est due à l'action de bactéries qui attaquent l'émail des dents.

Un nouvelle bactérie qui joue un rôle important dans l'aggravation de la carie dentaire a été identifiée, permettant de viser une meilleure prévention.

La carie dentaire est une maladie courante chez les enfants et les adultes. Elle est provoquée par les bactéries présentes dans la plaque dentaire. Cette plaque se forme lorsque les bactéries présentes dans la bouche se nourrissent de sucres contenus dans les aliments et les transforment en acides qui attaquent l'émail des dents. Si la plaque n'est pas retirée par un brossage régulier des dents, elle se transforme en tartre, une substance dure qui peut entraîner la formation de caries dentaires.

Jusque-là, il était établi que la principale responsable de la carie dentaire était Streptococcus mutans. Cependant, l'étude publiée dans Nature Communications révèle l'existence d'une autre bactérie, appelée Selenomonas sputigena, qui joue un rôle majeur dans la formation des caries dentaires. Cette bactérie, jusqu'ici uniquement associée à la maladie des gencives, formerait une structure multicellulaire en forme de nid d'abeille piégeant ainsi les amas de streptocoques au sein de la plaque dentaire, favorisant leur prolifération et contribuant ainsi à la production d'acide, un facteur de virulence clé dans la carie dentaire.

Une meilleure compréhension pour prévenir les caries dentaires

Les chercheurs ont prélevé des échantillons de plaque dentaire sur 300 enfants âgés de 3 à 5 ans afin d'analyser l'activité bactérienne et de découvrir le rôle de Selenomonas sputigena. Grâce à cette découverte, il est possible de mieux comprendre comment cette maladie se développe et donc de trouver des moyens plus efficaces pour la prévenir.

Cette étude peut ainsi conduire à de nouvelles façons de prendre soin de sa bouche et d'éviter les caries dentaires. Les pratiques d'hygiène bucco-dentaire jouent un rôle clé dans la prévention de la celles-ci. Il est recommandé de se brosser les dents régulièrement, d'utiliser du fil dentaire et du rince-bouche. De plus, une alimentation saine et équilibrée est également importante pour la santé de vos dents. Cela implique notamment de limiter la consommation de sucre et de boissons sucrées, qui sont les principaux responsables de la carie dentaire.

La carie dentaire, un véritable problème de santé publique

La carie dentaire est l'une des pathologies les plus courantes dans le monde entier. Dans certains pays, elle affecte jusqu'à 90% de la population. Les caries dentaires sont particulièrement fréquentes chez les enfants et les adolescents, mais elles peuvent toucher toutes les catégories d'âge. La majeure partie de la population est atteinte de caries dentaires à un moment ou à un autre de sa vie. Outre la douleur dentaire, les caries non traitées peuvent entraîner des complications, telles que des infections dentaires, des abcès dentaires et même la perte de dents.