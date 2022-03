Carie, brossage des dents, haleine : comment se porte la bouche des Français ?

L'ESSENTIEL La plupart des adultes ont 32 dents.

Et, parmi ces dents, il y a 8 incisives, 4 canines, 8 prémolaires et 12 molaires (dont 4 dents de sagesse).

Une nouvelle enquête produite par GUM dresse un portrait de la bouche des Français.

Un Français sur deux se brosse les dents deux fois par jour

On y apprend d’abord que 28% des Français ont des dents sensibles au chaud et au froid, que 23% affirment avoir des caries et que 11% trouvent qu’ils ont mauvaise haleine. "16% des répondants déclarent également souffrir de problèmes de gencives. Ce faible chiffre comparé aux autres pays européens reflète la méconnaissance des Français autour des saignements gingivaux, qui sont pourtant le signe d’une vraie maladie bucco-dentaire", ajoutent les auteurs du sondage.

34% des Français disent aussi aller chez le dentiste deux fois par an, et seulement un sur deux se brossent les dents deux fois par jour. 33% se nettoient également la langue, et 16% utilisent régulièrement du fil dentaire. "Ce taux est très faible comparé aux Brésiliens (50%)", soulignent les commanditaires de l’enquête.

Quelques bons réflexes

Parmi les excuses évoquées pour ne pas se brosser les dents, les Français expliquent d’abord qu’ils oublient (32%), puis qu’ils vont directement au lit (21%), qu’ils sont pressés (18%) ou encore qu’ils sont malades (17%).

Enfin, l’enquête révèle que nous avons tout de même quelques bons réflexes : 50% des sondés essayent d’éviter les collations et les boissons sucrées afin de préserver leurs dents et 24% font le lien entre le diabète et la santé orale.