Clostridium difficile

Dentiste : prescrire des antibiotiques favorise la résistance bactérienne

Un tiers des ordonnances établies par les dentistes sont inutiles. D'après une étude, cela participe à la propagation de bactéries multirésistantes.

Les antibiotiques prescrits par les dentistes contribueraient à l’émergence de résistances bactériennes chez Clostridium difficile, une souche responsable d’infections digestives nosocomiales sévères, rapporte une étude présentée lors de l’ID Week 2017, le congrès annuel de la société américaine d’infectiologie. Elle souligne, par ailleurs, qu’une majorité de ces prescriptions est jugée inutile.

L’infection à C.difficile se contracte dans les établissements hospitaliers ou les maisons de retraite. Depuis 2005, plusieurs épidémies ont été recensées aux Etats-Unis, au Canada ainsi qu’en Europe. La France n’a pas été aussi touchée que ses voisins anglais ou néerlandais, mais la souche responsable de ces flambées a été isolée dans plusieurs structures sanitaires.

Mais à en croire les travaux du département de la santé de l’Etat du Minnesota et des Centres américains de prévention et de contrôle des maladies (CDC), C.difficile ne contamine pas seulement les patients hospitalisés.





Des recommandations non suivies

En analysant les données de 1 700 malades atteints de cette infection, mais qui n’ont pas été admis à l’hôpital entre 2009 et 2015, les médecins ont découvert que 15 % d’entre eux avaient reçu des antibiotiques de la part de leur dentiste. La clindamycine, un antibiotique associé à des résistances chez C.difficile, était le médicament le plus prescrit.

Pour près d’un tiers des patients, les soins bucco-dentaires ne nécessitaient pas un traitement antibiotique, ont noté les auteurs. Autrement dit, ces spécialistes des dents n’auraient pas respecté les recommandations.

« Il est important que les dentistes connaissent les répercussions des prescriptions d’antibiotiques, y compris les conséquences sur C.difficile, a commenté Stacy Holzbauer, responsable des travaux et épidémiologiste aux CDC et au département de santé du Minnesota. Ils rédigent plus de 24,5 millions de prescriptions pour des antibiotiques par an (aux Etats-Unis, ndlr). Il est essentiel qu’ils améliorent leur pratique. »