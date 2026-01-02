Turista : ces médicaments sont de moins en moins efficaces contre la diarrhée du voyageur

L'ESSENTIEL La diarrhée du voyageur (turista) est une infection qui associe diarrhée, nausées et vomissements.

Les fluoroquinolones et les macrolides, des antibiotiques pris par les voyageurs malades, sont de moins en moins efficaces.

Cette résistance aux antibiotiques, qui varie d’une région à l’autre, est probablement liée à la surconsommation de ces médicaments.

Vous prévoyez plusieurs voyages à l'étranger cette nouvelle année ? Attention à ceux qui sont souvent enclins à contracter la turista, car la diarrhée du voyageur est de plus en plus difficile à traiter. C’est ce qu’a révélé une récente étude publiée dans la revue JAMA Network Open. Pour rappel, la turista, qui entraîne une morbidité importante, est une infection associant diarrhée, nausées, vomissements et fièvre. Elle peut être provoquée par des bactéries, des parasites ou des virus. "Les organismes responsables des symptômes s’acquièrent souvent par l’ingestion d’aliments ou d’eau, notamment dans les pays où les réserves en eau peuvent ne pas être traitées de façon adéquate. Le traitement consiste à boire une quantité importante de liquides et parfois, à prendre des antidiarrhéiques ou des antibiotiques", selon le Manuel MSD.

Turista : les bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques

Dans le cadre des travaux, l’équipe internationale de chercheurs a ainsi voulu tester l'efficacité de deux familles d’antibiotiques, les fluoroquinolones et les macrolides, contre les quatre principales souches bactériennes responsables de la diarrhée du voyageur : Campylobacter, Salmonella, Shigella et Escherichia coli. Pour les recherches, les scientifiques ont étudié 859 cas de diarrhée du voyageur traités entre avril 2015 et décembre 2022 dans 58 centres de médecine tropicale à travers le monde. Les résultats ont montré que la résistance aux fluoroquinolones était de 75 % pour les espèces de Campylobacter, de 32 % pour les espèces de Salmonella non typhoïdiques, de 22 % pour les espèces de Shigella et de 18 % pour les espèces d’Escherichia coli entéropathogènes. La résistance aux macrolides était de 12 % pour les espèces de Campylobacter, de 16 % pour les espèces de Salmonella non typhoïdiques et de 35 % pour les espèces de Shigella.

"Les bactéries sont intelligentes et peuvent évoluer au fil du temps. C'est ainsi que se développe la résistance"

Les auteurs ont également constaté que le lieu de contamination par un agent pathogène pouvait influencer l'antibiotique le plus efficace. Environ 79 % des cas de Shigella contractés en Asie centrale et méridionale étaient résistants aux fluoroquinolones, tandis que 78 % des cas en Amérique du Sud étaient résistants aux macrolides. D’après les chercheurs, la surconsommation d'antibiotiques est la cause probable de cette augmentation de la résistance. "Les bactéries sont intelligentes et peuvent évoluer au fil du temps. C'est ainsi que se développe la résistance : différents mécanismes déterminent quels antimicrobiens et quelles bactéries peuvent développer une résistance aux antibiotiques. En résumé, c'est comme pour tout : plus on rencontre une bactérie, plus on y devient résistant, et c'est ce que ces bactéries sont capables de faire au fil du temps", a déclaré David Purow, vice-président du service de médecine et d'endoscopie gastro-intestinale chez Northwell Health, à Huntington, qui a analysé les données.

La surconsommation d’antibiotiques "peut avoir des répercussions sur la population mondiale"

Face à ces résultats, l’équipe souligne la nécessité de consulter un médecin en cas de diarrhée du voyageur. Des analyses peuvent déterminer quel antibiotique sera le plus efficace contre la bactérie responsable de leur maladie. "Il est important que les gens sachent que la prise d'antibiotiques sans savoir précisément ce qu'ils traitent peut avoir des répercussions sur la population mondiale. Être vigilant et attendre que les symptômes soient plus graves ou plus importants avant de prendre des antibiotiques pourrait donc s'avérer utile", a conclu David Purow.