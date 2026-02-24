Amputée des quatre membres… après avoir été léchée par son chien

L'ESSENTIEL Le sepsis pourrait avoir été déclenché par une simple léchouille de son chien sur une petite coupure.

Elle a survécu malgré six arrêts cardiaques et une quadruple amputation.

En France, 57.000 décès par an sont attribués au sepsis.

"Cela peut arriver à n’importe qui." Ce qui ressemblait d'abord à un simple malaise de fatigue s’est transformé en cauchemar interminable pour Manjit Sangha, une Britannique de 56 ans. Après 32 semaines d’hospitalisation, plusieurs arrêts cardiaques et une quadruple amputation due à un sepsis, cette habitante des West Midlands est enfin rentrée chez elle. Son histoire, relayée par la BBC, alerte sur les dangers souvent méconnus de cette infection grave.

Une réaction excessive du système immunitaire

En juillet dernier, Manjit Sangha rentre chez elle fatiguée. Le lendemain matin, son mari Kam Sangha la retrouve inconsciente. "Comment cela peut-il arriver en moins de 24 heures ?", s’interroge-t-il. "Un samedi elle joue avec le chien, dimanche elle travaille, lundi soir elle est dans le coma."

D’après les médecins, le sepsis pourrait avoir été déclenché par une simple léchouille de son chien sur une petite coupure. Il s’agit d’une réaction excessive du système immunitaire qui, face à une infection d’origine bactérienne, virale, fongique ou parasitaire, attaque les propres tissus et organes du corps. Le sepsis "touche souvent des patients dont le système immunitaire est affaibli", précise l’Institut Pasteur. C’est une urgence vitale difficile à repérer. Les symptômes chez l’adulte incluent fièvre, frissons, tachycardie, troubles de la parole, confusion, respiration rapide ou encore douleurs.

Six arrêts cardiaques et des amputations

Hospitalisée puis opérée, Manjit Sangha a subi six arrêts cardiaques au total. Les chirurgiens ont été contraints d’amputer ses deux jambes sous le genou et ses deux mains. Elle a également perdu sa rate, souffert d’une pneumonie et développé des calculs biliaires. "Je n’ai aucun souvenir du premier mois, confie-t-elle. "Cela peut arriver à n’importe qui." Une cagnotte de solidarité lui a permis de récolter plus de 22.000 livres (25.200 euros) pour financer des prothèses avancées, possiblement robotisées. "Je veux remarcher. Je veux mes prothèses et retourner au travail. Il est temps de marcher", affirme la rescapée.

Sepsis : 57.000 décès attribués chaque année en France

En France aussi, le sepsis constitue un enjeu majeur de santé publique. Selon le ministère de la Santé, 57.000 décès par an lui sont attribués. Entre 250.000 et 300.000 personnes sont touchées chaque année par un sepsis d’origine bactérienne, précise l’Institut Pasteur, avec une mortalité hospitalière de 25 %, pouvant grimper à 50 % en cas de choc septique. "Les projections dans l’avenir suggèrent un doublement du nombre de cas d’ici 50 ans", selon l’Institut, en raison notamment du vieillissement de la population. De son côté, l’Organisation mondiale de la santé rappelle que "la résistance aux antibiotiques peut rendre le traitement plus difficile". En 2017, 11 millions de décès dans le monde étaient liés au sepsis. Malgré ces chiffres, le ministère de la Santé estime qu’il est "presque totalement inconnu du public".