Sepsis : il est placé dans le coma à cause d’un poil incarné

L'ESSENTIEL Un trentenaire a développé une infection du sang puis un sepsis à cause d’un poil incarné.

Il a été plongé dans le coma plusieurs semaines.

En 2017, 11 millions de décès liés au sepsis ont été enregistrés dans le monde.

Un poil incarné a failli le tuer. Steven S., un Texan d’une trentaine d’années, est hospitalisé depuis plus d’un an à cause d’une infection du sang qui a engendré un sepsis. En 2022, l’homme a essayé de retirer un poil incarné, situé au niveau de son aine. Or, la petite plaie s’est infectée et sa santé s’est progressivement dégradée. Son histoire est racontée dans le Daily Mail.

D’un poil incarné à une infection généralisée

Sur TikTok, sa sœur Michelle explique que Steven a été "assez malade" pendant un mois, mais les médecins ne comprenaient pas ce qui lui arrivait. Ils ont fini par découvrir qu’il avait une infection bactérienne dans le sang. "Il a décliné rapidement, relate sa sœur, jusqu’à qu’il sombre et soit placé sous assistance." L’infection du sang a atteint ses organes et il a développé un sepsis, c’est-à-dire une réaction inflammatoire généralisée à tout son organisme.

Les médecins l’ont intubé puis placé dans un coma artificiel pour tenter de le sauver. Il avait alors de faibles chances de survie, 4 % d’après le récit de sa sœur. Selon l’Institut Pasteur, "la mortalité des patients hospitalisés pour un sepsis est de 25 %, mais la mortalité du choc septique peut atteindre 50 % et l'on estime à plus de 60.000 le nombre de décès annuel consécutifs au sepsis en France".

Sepsis : comment est soignée cette affection grave ?

L’Organisation mondiale de la santé estime qu’en 2017, cette affection grave a provoqué 11 millions de décès dans le monde. Elle survient lorsque le système immunitaire déclenche une réaction extrême à une infection, celle-ci peut endommager les organes ou les tissus. "Les signes courants du sepsis sont la fièvre, une fréquence cardiaque rapide, une respiration rapide, une confusion et des douleurs", développe l’organisation. Lorsque l’affection est diagnostiquée, elle nécessite une admission en soins intensifs où les patients "reçoivent des antibiotiques et les supports nécessaires au maintien des fonctions vitales", ajoute l’Institut Pasteur. Plus le traitement est commencé tôt, plus il est efficace.

Au Texas, Steven est finalement sorti du coma après un mois de soins intensifs. Selon le Daily Mail, il n’a pas de lésions cérébrales et a presque totalement récupéré. Fin 2023, il a même pu remarcher.

Heres some more videos of my brother. When he came out the coma and was more alert he kept spelling out "wheres dad" my dad died 8 years ago. Today we love hearing him tell us how he remembers being with my dad and seeing all of us in a room.

Sepsis : comment s’en protéger ?

Si ces affections peuvent être graves, il est possible de réduire le risque. L’OMS identifie différentes étapes clés pour y parvenir :

avoir une bonne hygiène personnelle, comme se laver les mains et préparer les aliments en toute sécurité ;

éviter de boire de l’eau non potable ou d’utiliser des toilettes insalubres ;

recevoir les vaccins recommandés par les autorités sanitaires locales ;

avoir une alimentation saine ;

allaiter les nouveau-nés.

L'organisme demande aussi aux hôpitaux et aux structures de soins de "suivre des règles efficaces de lutte anti-infectieuse" et "d’utiliser les antibiotiques de manière appropriée pour traiter les infections". Elle recommande aux autorités de favoriser la mise au point d'outils de diagnostic rapides et abordables afin "d’améliorer l’identification, la surveillance, la prévention et le traitement de l’état septique", mais également de "mieux éduquer les agents de santé et les communautés afin qu'ils ne sous-estiment pas le risque d’infections évoluant vers l’état septique".