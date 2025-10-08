Il croyait avoir la grippe, c'était en fait un sepsis et il a perdu ses jambes

L'ESSENTIEL Le sepsis est une affection potentiellement mortelle. Il survient lorsque le système immunitaire réagit de façon extrême à une infection, entraînant un dysfonctionnement des organes.

Levi Dewey a déclaré cette infection en décembre 2022.

Il a dû être amputé des deux jambes.

En décembre 2022, quelques jours avant son 21e anniversaire, Levi Dewy a commencé à avoir de la fièvre, à être somnolence et à manquer d’appétit. Le jeune homme passionné de foot a tout simplement pensé qu’il avait la grippe ou un gros rhume.

Mais il souffrait d’un trouble bien plus grave en réalité : il faisait un sepsis. Il s’agit d’une réponse du système immunitaire dérégulée à une infection qui entraîne un dysfonctionnement d’organes grave et souvent fatal. Cette affection, anciennement appelée choc septique, l'a conduit à perdre ses deux jambes. Il a partagé son histoire dans les médias pour sensibiliser le grand public.

"Nous n’avions aucune idée de ce qu’était le sepsis ni de sa gravité”

Pour soulager ses symptômes grippaux, Levi Dewy avait pris des médicaments contre le rhume et la grippe. Mais ils n'ont pas eu les effets escomptés. Sa température est restée très élevée. Quand sa respiration a commencé à être “rapide et superficielle” ses parents ont décidé de l’emmener à l'hôpital. "Je ne sais pas si c'était l'intuition de maman, mais sa respiration n'était pas bonne", se souvient Laura, la mère du jeune homme, dans les pages du Mirror.

Les médecins posent rapidement le diagnostic : Levi souffre d'une pneumonie à pneumocoque et développe un sepsis. Ses organes sont en train de cesser de fonctionner.

"À ce moment-là, nous n’avions aucune idée de ce qu’était le sepsis ni de sa gravité. Je pensais que c'était quelque chose qui affectait seulement les personnes âgées, ou quelque chose qu'on attrapait à cause d'une coupure. Quand je l'ai vu dans le lit d'hôpital et qu'il avait un teint marbré et que ses jambes étaient bleues, on pouvait voir où le sepsis l’atteignait", ajoute la maman.

Face à la gravité de l'état du patient, les médecins ont placé Levi dans un coma artificiel et ont mis en place une oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO), une technique d’assistance cardiaque et respiratoire. Les chances de survie du Britannique étaient alors estimées à 30 %. Deux jours avant l’anniversaire de Levi, l’équipe médicale a décidé de l’amputer de ses deux jambes – très touchées par le sepsis – sous le genou pour tenter de lui sauver la vie.

Heureusement, le jeune s’est réveillé. Mais, la suite n’a pas été simple.

Sepsis : "c'était comme si ma vie avait basculé"

"Je me suis réveillé et Noël était passé, c'était comme si ma vie avait basculé, se souvient Levi. Je comptais sur ma famille pour me dire ce qui s’était passé, c’était tellement flou." Le jeune homme qui a aujourd’hui 23 ans, a conscience qu’il a eu de la chance, malgré tout. "Je suis tellement reconnaissant d’être ici, mais j’ai dû me faire à l’idée de passer le reste de ma vie sans mes jambes." Un changement difficile à accepter, surtout les premières semaines.

"Quand je suis rentré chez moi, je ne me sentais pas vraiment chez moi parce que j'étais coincé dans mon salon. Je ne pouvais pas me changer tout seul ni même m'asseoir et comme j'avais perdu mes pieds, j'ai dû réapprendre à conduire avec mes mains."

"Ce sont des choses que les gens ne peuvent pas vraiment comprendre", souligne Levi. Toutefois, grâce au soutien de ses proches, LevI est parvenu à s’adapter à sa nouvelle vie et il œuvre maintenant à sensibiliser le public au risque de cette maladie comptant 48,9 millions de cas dans le monde et 11 millions de décès.

"Malheureusement, l'histoire de Levi n'est pas inhabituelle. Le sepsis étant causé par une réponse dérégulée à l'infection, il n'est pas rare que de jeunes patients en développent. Cela peut se produire s'ils contractent une bactérie ou virus agressif, s'ils reçoivent des antibiotiques inappropriés pour ce qui semble initialement être une infection mineure, ou s'ils ont des conditions sous-jacentes qui compromettent leur système immunitaire. Il est donc important de savoir quels signes surveiller et quand consulter un médecin", a expliqué à la presse anglaise la Dr Alina Paunescu, consultante en médecine d'urgence et responsable clinique du sepsis au sein des hôpitaux universitaires de Derby et du Burton NHS Foundation Trust.

Selon l’OMS, les symptômes du sepsis sont chez les adultes :

une fièvre ou température basse et frissons ;

un état confusionnel ;

des difficultés respiratoires ;

une peau moite ou en sueur ;

des douleurs extrêmes ou malaise ;

une tachycardie, un pouls faible ou une hypotension artérielle ,

une faible quantité d’urine émise.

Les enfants peuvent présenter de leur côté :

une respiration rapide ;

des convulsions ;

une pâleur ;

une léthargie ;

des difficultés à se réveiller ;

une sensation de froid au toucher.

"Chez les enfants de moins de cinq ans, le sepsis peut causer des difficultés à s’alimenter, des vomissements fréquents ou l’absence de miction", ajoute l’OMS.