L’épidémie de grippe va-t-elle perturber les fêtes de fin d’année ?

L'ESSENTIEL L'épidémie de grippe concerne toutes les régions françaises.

Le pic épidémique devrait être atteint cette semaine, d'après les prévisions de l'Institut Pasteur.

Les autorités de santé rappellent l'importance de la vaccination.

La grippe s’invite pour les fêtes de fin d’année. Selon le dernier bulletin de Santé Publique France, paru le 17 décembre, toutes les régions françaises sont en situation épidémique. La circulation du virus augmente dans toutes les classes d’âge. L’Institut Pasteur prévoit un pic cette semaine, d’après sa dernière prévision dynamique, mise en ligne le 16 décembre.

Grippe : un pic épidémique attendu cette semaine

Les données étudiées par Santé Publique France concernent la période du 8 au 14 décembre. "L'activité grippale en ville et à l'hôpital atteignait le niveau d'intensité modérée chez les moins de 15 ans et chez les 65 ans ou plus, et demeurait à un niveau d'intensité faible chez les 15-64 ans et tous âges confondus", indique l’organisme. Mais il anticipe une augmentation du "recours aux soins en ville et à l’hôpital" dans les semaines à venir, "avec un impact pouvant être important sur le système de santé". Selon la modélisation de l’Institut Pasteur, il y a 70 % de chances que le pic de l’épidémie survienne cette semaine.

Vaccination : il n’est pas trop tard pour recevoir le vaccin contre la grippe

Pour réduire les risques, en particulier chez les personnes plus susceptibles de développer des formes graves, Santé Publique France rappelle l’importance de se protéger du virus. "À l’approche des fêtes de fin d’année, l’adoption systématique et par tous des gestes barrières est essentielle afin de freiner la diffusion des virus respiratoires et de protéger les personnes les plus à risque de formes graves : lavage des mains, aération des pièces et port du masque en cas de symptômes (fièvre, nez qui coule ou toux), dans les lieux fréquentés ou en présence de personnes fragiles", souligne l’organisme.

En parallèle, il est toujours possible de se faire vacciner contre la grippe. "Il faut absolument que les personnes à risque, notamment les plus de 65 ans, se fassent vacciner dès maintenant, indique Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l’hôpital Saint-Louis à Paris à Ouest-France. (…) Une personne qui se fait vacciner aujourd’hui ne sera peut-être pas protégée à Noël, mais elle le sera partiellement le 31."

L’épidémie pourrait durer encore plusieurs semaines

La vaccination est recommandée pour les personnes de 65 ans et plus, pour les femmes enceintes à tout stade de la grossesse, aux personnes atteintes de comorbidité, dont la BPCO, l’insuffisance cardiaque ou l’asthme, à celles en contact avec des personnes immunodéprimées, ou vulnérables. Même si le pic est atteint cette semaine, l’épidémie de grippe pourrait se poursuivre encore plusieurs semaines. Ainsi, Anne-Claude Crémieux rappelle qu’elle a duré 12 semaines l’an passé. "On ne peut donc pas exclure une reprise de l’épidémie après les vacances de Noël, ou plus tard dans la saison hivernale", prévient l’Institut Pasteur.