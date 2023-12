Fêtes de fin d’année : n’oubliez pas les gestes barrières «appris pendant la pandémie»

L'ESSENTIEL Les virus de la grippe et de la Covid-19 circulent fortement dans l'Hexagone durant ces fêtes de fin d'année.

Le médecin infectiologue Benjamin Davido conseille d'adopter les gestes barrières appris durant la pandémie.

Invité sur France Inter dimanche, l'expert a aussi rappelé l'importance de la vaccination dans la lutte des épidémies de l'hiver.

Entre l’arrivée de JN1, un nouveau variant du SARS-CoV-2, qui a entraîné une hausse des cas de 30 % en une semaine fin novembre début décembre, et 5 régions métropolitaines en phase épidémique de grippe, les virus vont faire partie de ces fêtes de fin d’année 2023.

Invité à l'émission France Inter dimanche, le médecin infectiologue Benjamin Davido, chef de service des maladies infectieuses et tropicales, et référent Covid à l'Hôpital Raymond Poincaré de Garches a appelé les Français à respecter les gestes barrières pendant cette période de festivités marquée par de nombreuses rencontres intergénérationnelles.

Virus de l’hiver : il faut appliquer les gestes barrières dès l'apparition de symptômes

Pour éviter les contaminations pendant les retrouvailles familiales et les festivités de la nouvelle année, l’infectiologue conseille : "lorsqu'on tousse, lorsqu'on a le nez qui coule, il ne faut pas hésiter à se dire" qu'on est peut-être malade. Il ajoute ensuite "masquons-nous, testons-nous et au besoin, consultons".

Si les virus de la Covid-19 et de la grippe ou encore le mycoplasme, une bactérie qui provoque des pneumonies principalement chez les enfants et jeunes adultes, ne sont pas freinés, "le risque, au bout du bout, arithmétiquement, c'est de voir arriver des patients avec des formes plus ou moins sévères, nécessitant de l'oxygène, nécessitant un avis médical, consultant aux urgences”, rappelle l’expert. Il ajoute : “Et une des façons d'éviter de se retrouver malade, je crois d'abord, c'est d'être vacciné. On a la chance d'avoir un vaccin qui est mis à jour. Se masquer pendant le réveillon, ça paraît mission impossible."

L’autre moyen d’éviter les transmissions avec ses proches est le respect des gestes barrières. "Ce qu'il faut, c'est essayer de recourir à ces bons gestes du quotidien qu'on a bien appris pendant la pandémie".

Fêtes de fin d’année : les gestes barrières à suivre pour éviter les contaminations

Une enquête de Santé publique France, réalisée en septembre 2023, révélait que six Français sur 10 étaient prêts à suivre les gestes barrières en cas d’épidémie de la Covid-19, mais seulement 25 % et 22 % des sondés se disent prêt à les adopter en cas de grippe ou de maladie de l’hiver (gastro-entérite, bronchiolite). Et pourtant, ces mesures simples aident à freiner tous les virus.

Santé Publique France a ainsi rappelé les bons gestes à suivre lors des rencontres familiales des fêtes de fin d’année pour protéger ses proches plus fragiles :