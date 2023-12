Grippe : 4 nouvelles régions en phase épidémique

L'ESSENTIEL Santé Publique France a annoncé que l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est et l’Occitanie ont été placées cette semaine "en épidémie", portant à cinq le nombre de régions en phase épidémique dans l’Hexagone.

L’épidémie gagne ainsi tout l’Est de l’Hexagone, faisant planer la menace sur les régions plus à l’Ouest, dont cinq sont déjà en phase dite pré-épidémique.

Si l’épidémie de grippe s’étend dans le pays, celle de bronchiolite, qui touche surtout les bébés, semble toutefois décliner.

A quelques jours de Noël, "des indicateurs en augmentation dans toutes les classes d’âge". Dans un bilan hebdomadaire sur la grippe saisonnière, publié le 20 décembre, Santé Publique France a annoncé que l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est et l’Occitanie ont été placées cette semaine "en épidémie", portant à cinq le nombre de régions en phase épidémique dans l’Hexagone.

Tout l’Est de l’Hexagone "en épidémie" de grippe

Après avoir touché La Réunion, Mayotte puis la Guyane, l’épidémie de grippe était arrivée en métropole par la Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Avec ces quatre nouvelles régions passées en rouge, elle gagne donc tout l’Est de l’Hexagone, faisant planer la menace sur les régions plus à l’Ouest, dont cinq sont déjà en phase dite pré-épidémique. "Les données virologiques étaient en hausse en médecine de ville et à l'hôpital", précise l’agence.

Si l’épidémie de grippe s’étend dans le pays, celle de bronchiolite, qui touche surtout les bébés, semble toutefois décliner. "Le pic de l’épidémie a été atteint [début décembre] dans l’Hexagone", note Santé Publique France, précisant néanmoins que "les indicateurs restaient à des niveaux élevés dans toutes les régions". La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane restent, elles, en phase épidémique.

L’importance des gestes barrières contre la grippe

Quant au Covid-19, les indicateurs étaient "stables en médecine de ville et à l’hôpital". Mais prudence, selon l’agence de santé, car "la circulation des virus respiratoires, SARS-CoV-2, VRS et rhinovirus, [est] toujours très active, avec une progression de la détection des virus grippaux et du SARS-CoV-2, notamment dans les eaux usées".

Dans un tel contexte, et "en complément de la vaccination contre la grippe et le Covid-19", Santé Publique France rappelle que "l’adoption systématique des gestes barrières est essentielle, notamment le port du masque en cas de symptômes, dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles".