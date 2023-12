Grippe : l’épidémie s'installe en France

L'ESSENTIEL La Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) est la première région touchée par l’épidémie de grippe.

Santé publique France a constaté une hausse des consultations pour une grippe ou un syndrome grippal au cours de la semaine du 4 au 10 décembre.

Les autorités sanitaires appellent à la prudence avec les personnes vulnérables, afin de prévenir les risques de complication liés à la grippe.

L’épidémie de grippe a officiellement débuté dans l’Hexagone. Dans son dernier bulletin épidémiologique publié le 13 décembre, Santé publique France a indiqué que la Provence-Alpes-Côte d’Azur est la première région à passer en phase épidémique de grippe. D’autres régions devraient bientôt la rejoindre, car l’Occitanie, les Hauts-de-France ainsi que les Pays de la Loire sont également en phase pré-épidémique. En Outre-mer, Mayotte fait toujours face à une épidémie tandis que la Guyane est en phase pré-épidémique. Quant à la Réunion, ce DROM est désormais en post-épidémie.

À l’instar de la grippe, la Covid-19 circule de plus en plus. En revanche, les cas de bronchiolite semblent avoir passé un pic et pourraient progressivement diminuer.

Grippe : une augmentation des passages aux urgences

"Les indicateurs de la grippe/syndrome grippal étaient en augmentation en médecine de ville et à l’hôpital dans toutes les classes d’âge", peut-on lire dans le document, qui regroupe les chiffres hebdomadaires sur les principales infections respiratoires aiguës (grippe, Covid-19 et bronchiolite). Au cours de la semaine du 4 au 10 décembre, le taux de consultations pour un syndrome grippal était de 251 pour 100.000 habitants contre 188 pour 100.000 habitants lors de la semaine précédente.

En milieu hospitalier, les passages pour une grippe/syndrome grippal étaient en nette augmentation. "Le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était de 1.864, soit 0,5 % des passages (vs 0,4 % en S48). Le nombre d’hospitalisations après passage pour syndrome grippal était de 253, soit 0,4 % de l’ensemble des hospitalisations (vs 0,2 % en S48)", a noté l’organisme.

Un appel à la vaccination contre la grippe

Au cours d’une conférence de presse, Isabelle Parent, épidémiologiste à Santé publique France, a invité à la prudence, en particulier lors de cette fin d’année. "Il faut rappeler qu'aller visiter des personnes âgées pendant les fêtes nécessite d'être vraiment prudent", a-t-elle souligné. Les personnes âgées de plus de 75 ans sont davantage exposées à des risques de complications graves en cas de grippe que les adultes plus jeunes.

Afin de prévenir une saturation des hôpitaux, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, a aussi évoqué l’importance de la vaccination contre la grippe. "Il faut un rebond de la vaccination. On a franchi les 10 millions sur la grippe, on a franchi les 5 millions sur le Covid. On est toujours en avance par rapport aux chiffres de l'an dernier sur le Covid, il faut qu'on rattrape un peu sur la grippe. Et c'est le bon moment pour le faire", a-t-il déclaré pendant un déplacement dans une pharmacie du XIXe arrondissement de Paris avec Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée aux Professions de santé.

Pour rappel, les populations concernées par la vaccination contre la grippe sont les personnes de 65 ans et plus, les femmes enceintes, les patients immunodéprimés ou l’entourage de nourrissons de moins de six mois.