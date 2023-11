Grippe : « La couverture vaccinale des femmes enceintes reste très insuffisante en France »

L'ESSENTIEL La grippe est une infection virale respiratoire contagieuse à l’origine d’épidémies saisonnières chaque hiver.

La grippe survenant pendant la grossesse est souvent plus grave, avec une atteinte pulmonaire plus fréquemment sévère et un risque d'hospitalisation ou de fausse-couche majoré.

La couverture vaccinale antigrippale des femmes enceintes entre 2019 et 2021 a été estimée à 21,1 %.

Alors que la campagne de vaccination contre la grippe bat son plein, Santé Publique France a publié une étude sur les femmes enceintes.

21,1 % des femmes enceintes vaccinées contre la grippe

"Notre étude vise à estimer la couverture vaccinale contre la grippe chez les femmes enceintes et à explorer les déterminants socio-économiques associés", expliquent les auteurs en introduction. "Les objectifs secondaires visent à estimer la proportion de femmes enceintes qui déclarent avoir reçu une proposition de vaccination contre la grippe par un médecin ou une sage-femme ainsi que la proportion de femmes enceintes ayant suivi cette recommandation et les déterminants associés", ajoutent-ils.

Les données ont été recueillies lors de l’enquête Baromètre de Santé publique France réalisée en 2021. Les femmes avec un enfant de moins de 3 ans ont été interrogées sur la vaccination contre la grippe au cours de leur dernière grossesse.

Au total, 731 femmes ont été sondées. La couverture vaccinale antigrippale des femmes enceintes entre 2019 et 2021 a été estimée à 21,1 %. Elle allait de 21,4 % pour celles avec un enfant de moins de 1 an à 30,6 % pour celles avec un enfant de 1 an.

Vaccination contre la grippe : une couverture plus importante pour les femmes enceintes aisées

La couverture vaccinale antigrippale était significativement plus élevée pour les femmes ayant des revenus élevés (31,8 %) avec une activité professionnelle (26,2 %) que pour celles au chômage (10,7 %), et celles résidant dans les agglomérations de plus de 200.000 habitants ou dans l’agglomération parisienne (25,8 %).

La vaccination a été proposée par un médecin ou une sage-femme à 36,9 % des femmes et moins fréquemment pour les femmes de faible revenu, celles au chômage ou sans activité professionnelle. Enfin, la vaccination contre la grippe était plus fréquemment proposée après l’émergence du SARS-CoV-2.

"La couverture antigrippale des femmes enceintes reste très insuffisante en France au regard de l’objectif de vaccination de 75 %. La couverture vaccinale, ainsi que la proposition de vaccination, sont marquées par les inégalités sociales de santé", conclut Santé Publique France.

La grippe survenant pendant la grossesse est souvent plus grave

Une fièvre élevée, des frissons, la toux, des douleurs articulaires ou musculaires et la fatigue sont les principaux symptômes de la grippe. La guérison se fait en une semaine, avec une toux et une fatigue souvent plus prolongées.

