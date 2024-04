Vous avez l’habitude de prendre l’ascenseur ? Cela a un impact sur votre durée de vie

L'ESSENTIEL D’après une récente étude, la montée des escaliers est associée à une réduction de 24 % du risque de décès, quelle qu'en soit la cause.

En outre, cette forme d'activité physique, "qui est souvent négligée", a permis aux volontaires d'éviter certaines des principales complications des maladies cardiovasculaires, notamment les crises cardiaques, les insuffisances cardiaques et les AVC.

"Plus on monte d'escaliers, plus les bénéfices sont importants, mais cela doit être confirmé", selon les auteurs.

Au travail, dans sa résidence, les transports en commun ou un centre commercial… Prendre l'ascenseur est une commodité merveilleuse. Cependant, "si vous avez le choix, optez pour les escaliers car cela aidera votre cœur". C’est ce qu’a déclaré le Dr Sophie Paddock, de l'université d'East Anglia et du Norfolk and Norwich University Hospital Foundation Trust (Angleterre). Lors du congrès de l’ESC (Société européenne de cardiologie) Preventive Cardiology 2024, qui a eu lieu du 25 au 27 avril à Athènes, la chercheuse et son équipe ont présenté les résultats de leur étude qui prouve que monter les escaliers permet de vivre plus longtemps.

"La montée d'escaliers, une forme d'activité physique qui est souvent négligée"

Les scientifiques sont partis d’un constat : plus d'un adulte sur quatre dans le monde ne respecte pas les niveaux d'activité physique recommandés. Pourtant, les maladies cardiovasculaires peuvent en grande partie être évitées grâce à des mesures, telles que l'exercice physique. Dans le cadre de leurs travaux, les auteurs ont ainsi voulu déterminer si la montée d'escaliers pouvait jouer un rôle dans la réduction des risques de maladies cardiovasculaires et de décès prématuré. "La montée d'escaliers est une forme d'activité physique pratique et facilement accessible qui est souvent négligée."

Pour mener à bien leurs recherches, l’équipe a rassemblé neuf cohortes portant sur la montée d'escaliers et impliquant 480.479 adultes âgés de 35 à 84 ans. Elles ont examiné un large éventail de circonstances et n'ont pas fait de distinction en fonction du nombre de marches d'escaliers montées ou de la vitesse à laquelle les volontaires montaient ces escaliers. Ces dernières comprenaient des personnes en bonne santé et des participants ayant des antécédents de crise cardiaque ou de maladie artérielle périphérique.

Décès : 24 % de risque en moins grâce à la montée des escaliers

Selon les résultats, la montée des escaliers a été associée à une réduction de 24 % du risque de décès, quelle qu'en soit la cause, et de 39 % du risque de décès lié à une maladie cardiovasculaire. Le fait de prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur était également associé à une réduction du risque de maladie cardiovasculaire, notamment de crise cardiaque, d'insuffisance cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. "Sur la base de ces données, nous encourageons les gens à intégrer la montée des escaliers dans leur vie quotidienne. Plus on monte d'escaliers, plus les bénéfices sont importants, mais cela doit être confirmé. Alors, que ce soit au travail, à la maison ou ailleurs, prenez les escaliers", a conclu Sophie Paddock.