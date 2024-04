Vous avez entendu des commentaires négatifs à votre égard ? Voici l’astuce pour calmer votre colère

L'ESSENTIEL Dans cette étude, tous les participants ont signalé un niveau de colère plus élevé après avoir reçu des commentaires insultants.

Néanmoins, le fait de jeter un morceau de papier contenant ses réflexions écrites sur un événement énervant neutralise la colère.

Le fait de conserver le papier ne réduit que légèrement ce sentiment.

Contrôler sa colère n’est pas toujours facile. Pourtant, cela permettrait de réduire les conséquences négatives sur notre travail et notre vie personnelle. Malheureusement, de nombreuses techniques de gestion de la colère proposées par les spécialistes n’ont pas été prouvés scientifiquement. En outre, il peut également être difficile de s’en souvenir lorsqu’on est énervé. Dans une récente étude, des chercheurs de l’université de Nagoya (Japon) ont ainsi voulu trouver une méthode qui nous aide à nous calmer.

Colère : jeter, conserver ou mettre dans une boîte un papier contenant ses pensées

Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont demandé à plusieurs étudiants d'écrire de brèves opinions sur des problèmes sociaux importants, tels que l'interdiction de fumer en public. Après avoir analysé les textes, les évaluateurs ont attribué une note faible en termes d'intelligence, d'intérêt, de convivialité, de logique et de rationalité. Pour bien enfoncer le clou, ils ont également écrit ce commentaire : "Je n'arrive pas à croire qu'une personne instruite puisse penser ainsi. J'espère que cette personne apprendra quelque chose à l'université."

Après avoir distribué ces commentaires négatifs, l’équipe a demandé aux adultes d'écrire leurs réflexions sur les commentaires, en se concentrant sur leurs émotions. Ensuite, la moitié des volontaires ont dû soit jeter le papier qu'ils avaient écrit dans une poubelle, soit le conserver dans un dossier sur leur bureau. Les autres participants ont été invités à détruire le document dans une déchiqueteuse ou à le mettre dans une boîte en plastique. Enfin, il a ensuite été demandé aux étudiants d'évaluer leur colère après avoir lu le commentaire négatif et après avoir jeté ou conservé le papier.

Déchiqueter le morceau de papier a permis de réduire la colère

"Toutes les personnes ont montré une augmentation subjective de leur colère après avoir lu des commentaires insultants", peut-on lire dans les recherches publiées dans la revue Scientific Reports. Cependant, le niveau de colère des volontaires qui ont jeté leur papier à la poubelle ou l’ont déchiqueté est revenu à son état initial après s’être débarrassé du papier. Pendant ce temps, les personnes qui ont conservé le papier n’ont constaté qu’une légère diminution de leur colère globale.

"Nous nous attendions à ce que notre méthode supprime la colère dans une certaine mesure. Cependant, nous avons été étonnés que la colère ait été presque entièrement éliminée. (…) Cette technique pourrait être appliquée sur le moment en écrivant la cause de la colère comme si on prenait un mémo et en le jetant ensuite lorsqu'on se sent en colère dans une situation professionnelle", a expliqué Nobuyuki Kawai, co-auteur de l’étude.