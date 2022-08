Plus maman est stricte, plus bébé réagit à la colère !

L'ESSENTIEL Les accès de colère peuvent entraîner des dommages hépatiques, des douleurs musculaires ou la gastrite, d’après les spécialistes.

Selon les spécialistes, cette émotion peut faire également apparaître de l’anxiété, des phobies, des comportements compulsifs, voire entraîner des phases de dépression.

Les bébés dont les parents se montrent autoritaires et directifs auraient tendance à réagir plus facilement à la colère. C'est du moins la conclusion d'une étude menée par les chercheurs de l’université de Manchester, au Royaume-Uni, et publiée par la revue Plos One.

29 bébés-mamans

Par arriver à ce résultat, les scientifiques ont suivi 29 bébés, accompagnés de leur maman. Des sessions de jeux ont été organisées afin d’observer attentivement les comportements des nourrissons, tandis que les mères étaient, de leur côté, notées sur leur degré de sévérité. "Par 'directif', nous entendons la tendance à se comporter ou à commenter de manière à contrôler ou restreindre le bébé", expliquent les chercheurs.

Par la suite, les mamans ont tenu leur bébé sur leurs genoux pendant que des enregistrements passaient des sons de voix sans paroles, aux tons joyeux, neutres ou colériques.

Ne vous montrez pas trop sévères !

L'IRM produisant un son trop fort, les chercheurs ont opté pour une technologie moins invasive pour analyser l’activité cérébrale des enfants : la spectroscopie dans le proche infrarouge (SPIR). Ce procédé, qui ne nécessite que des électrodes posées sur le cuir chevelu, permet de mesurer le taux d’hémoglobine sanguin dans les différentes zones du cerveau. Plus celui-ci est est élevé, plus la concentration en oxygène est intense et plus la zone est active.

Les résultats sont sans appel : "Plus leur mère est intrusive et exigeante, plus la réponse cérébrale des enfants de six mois est forte lorsqu'ils entendent des voix en colère", explique Chen Zhao, l'auteure principale de l’étude. Autrement dit, mamans, si vous ne voulez pas que votre tout-petit réagisse trop fortement à la colère (qui rappelons-le, fait partie de la vie...), ne vous montrez pas trop strictes !