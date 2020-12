Enfants : manger trop de viande augmenterait le risque d’asthme

L'ESSENTIEL L'accroissement du risque d'asthme est lié à la présence de composés chimiques issus d'une trop forte cuisson

En France, l'asthme toucherait un enfant sur dix

Notre alimentation influence notre état de santé. Il est important d’éviter les produits trop gras, trop sucrés ou trop salés, mais également trop carnés. Des chercheurs de l’école de médecine du Mont Sinaï ont mené une étude sur les liens entre la consommation de viande et l’asthme chez l’enfant. D’après leurs conclusions, elle augmente le risque.

La nocivité des produits de glycation avancée

Lorsque la viande cuit longtemps, elle créé des produits de glycation avancée (AGE) : ces composés chimiques sont liés à une réaction chimique entre les résidus de protéines et le sucre. Depuis longtemps, ils sont accusés de provoquer des problèmes de santé. En 2014, un rapport de l’Académie nationale de pharmacie recommandait de ne pas cuire les aliments au-delà de 120°C pour diminuer les risques, car les AGE ont des effets délétères sur les yeux, les vaisseaux sanguins et les reins.

Des crise d’asthme qui nécessitent un traitement

Dans cette nouvelle recherche, les scientifiques américains ont voulu comprendre quel était l’impact de ces composés chimiques sur la santé respiratoire des plus jeunes. Ils ont suivi plus de de 4 300 enfants, âgés de 2 à 17 ans, sur une période de trois ans. L’équipe constate qu’une forte consommation d’AGE est associé à un risque plus élevé d’asthme, notamment de crises nocturnes ou pendant l’effort. Ces deux dernières nécessitent généralement un suivi médical et un traitement. Lorsqu’ils ont analysé plus précisément les liens entre la consommation de viande et ces pathologies respiratoires, ils ont réalisé exactement le même constat, "quelque soit la qualité de l’alimentation en général", précise Jing Gennie Wang, auteur de l’étude.

Une maladie chronique fréquente chez l’enfant

L’asthme est une maladie chronique, liée à une inflammation de la muqueuse des bronches. Elle se manifeste sous forme de crise où la personne n’arrive plus à respirer correctement. Les causes de la pathologie sont diverses : elles sont génétiques chez certaines personnes, parfois liées à l’environnement ou à des facteurs allergisants. En France, 10% des enfants seraient concernés.