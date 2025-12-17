Cancer du poumon : à quel moment de la journée l'immunothérapie doit-elle être administrée ?

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, l’immunothérapie administrée avant 15 heures serait plus efficace chez des patients atteints d’un cancer du poumon à petites cellules.

Les chercheurs observent une baisse significative du risque de progression et de décès, possiblement liée au rythme circadien.

Ils estiment que modifier l’heure d’administration de l’immunothérapie serait “simple et facile à mettre en œuvre” dans les établissements de santé.

15 heures, voici l’heure à partir de laquelle l’immunothérapie serait moins efficace. C’est ce que viennent de démontrer des chercheurs, dans une étude publiée dans la revue Cancer. Lorsque le traitement était administré le matin, ils ont observé de meilleurs résultats chez des patients atteints de cancer du poumon.

Le risque de progression du cancer réduit de plus de 50 %

L’immunothérapie est l’un des traitements possibles de plusieurs cancers. À la différence de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, celui-ci active le système immunitaire du patient pour qu’il puisse, lui aussi, s’attaquer aux cellules cancéreuses, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Mais ce traitement pourrait être plus efficace à certains moments de la journée. C’est ce qu'ont observé des chercheurs de l’Université Central South, en Chine. Lors de leurs travaux, les scientifiques ont suivi 397 participants atteints d'un cancer du poumon à petites cellules, de stade étendu. Entre mai 2019 et octobre 2023, tous ont été traités par immunothérapie associée à une chimiothérapie, à l’hôpital Xiangya de Chine.

Certains patients recevaient leurs traitements le matin, tandis que les autres avaient leurs séances l’après-midi. Résultats : les patients qui recevaient l’immunothérapie avant 15 heures présentaient de meilleurs résultats en termes d’efficacité, comparativement à ceux qui les recevaient plus tard.

Dans le détail, les premiers avaient une durée sans progression du cancer et une survie globale plus longues que ceux traités plus tard. Et cela était aussi valable après ajustement des autres facteurs pouvant influer sur l’efficacité de l’immunothérapie : des risques de progression du cancer et de décès respectivement réduits de 52 % et 63 %.

L’efficacité de l’immunothérapie dépendrait du rythme circadien

Ce bénéfice est lié au rythme circadien, c’est-à-dire l’horloge interne qui se base sur l’alternance jour / nuit, avec un cycle de 24 heures. Beaucoup d’activités physiologiques de l’organisme dépendent du rythme circadien, comme le sommeil, l’alimentation, la digestion, la santé mentale, les sécrétions hormonales, la pression sanguine… D’après les auteurs, il influence aussi le moment où les réactions immunitaires s’activent, ce qui explique le lien avec l’efficacité de l’immunothérapie.

“Modifier l’horaire de la perfusion est une intervention simple et facile à mettre en œuvre, faisable dans nombre de contextes de soins sans frais supplémentaire, conclut le Dr Yongchang Zhang, principal auteur de ces travaux, dans un communiqué. Cette étude a une application clinique immédiate et pourrait transformer les protocoles de traitement actuels du cancer du poumon à petites cellules.”

En 2023, il y a eu 52.777 nouveaux cas de cancer du poumon en France, selon l’Institut National du Cancer (INCa), ce qui place cette pathologie au troisième rang des cancers les plus fréquents dans le pays.